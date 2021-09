No MS, vereador é preso em flagrante por violência contra mulher

Diogo Silveira Castilho (DEM), vereador em Dourados (MS), foi preso em flagrante pela Polícia Militar após supostamente ter agredido sua noiva. Segundo informações do G1, o casal discutiu e a briga evoluiu para uma agressão.

Castilho também é médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Dourados, e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Dpac). O advogado Renan Pompeu afirmou que na segunda-feira (6) entrará com o pedido para que o vereador responda em liberdade.

Informações do Campo Grande News apontam que a discussão foi causada por ciúmes da noiva com uma assessora parlamentar. À polícia, ela afirmou que o vereador foi quem sentiu ciumes. Ela relatou que Castilho tentou “esganá-la com as mãos e sufocá-la com um travesseiro”. Castilho apresentou escoriações no antebraço esquerdo.

O vereador de 36 anos mora junto com a mulher, de 24, desde janeiro deste ano. Em janeiro, eles romperam o noivado, mas reataram em julho.