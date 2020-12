No João Paulo, amante fica pelada para cobrar mesmos direitos da esposa

Está circulando nas redes sociais o vídeo de uma mulher que foi parar na casa do amante, localizada na Rua do Peixe, bairro João Paulo, na zona leste de Manaus. Visivelmente embriagada, ela sobe no carro dele e começa cobrar os mesmos direitos da esposa, inclusive os sexuais.

O homem demonstrando nervosismo pede à amante que saia de cima do veículo, mas ela está irredutível e esbraveja em alto e bom som: “Se ela tem o xi…raspado eu também tenho. Se ela é uma vaga… na cama eu também sou. Se ela gosta de f… eu também gosto.”

Enquanto tudo acontecia, a vizinhança só acompanhava o desenrolar da história que mais parecia enredo de novela das oito.

Após perceber que pedir para descer não estava adiantando, o garanhão resolveu entrar no carro e sair discretamente como se nada estivesse acontecendo.

A muvuca amorosa só chegou ao fim quando policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) entraram em cena e tiraram a peladona indignada do local.