No Distrito, acidente de ônibus deixa sete pessoas feridas

Uma colisão entre um micro-ônibus de rota de uma empresa do Distrito Industrial e um ônibus coletivo, da linha 621, deixou sete pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu por volta de 6h30, na avenida Buriti, Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. Todas as vítimas estavam no veículo privado a caminho do trabalho.

Conforme o capitão Márcio Lima do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o motorista e uma passageira, que estava sentada na parte da frente do micro-ônibus, ficaram presos às ferragens, ambos apresentavam suspeita de fraturas.

“As equipes fizeram o desencarceramento das vítimas presas e também o resgate das outras que estavam na parte traseira do veículo. Devido os estragos causados, foram feitas manobras para retirar todos os feridos pela janela do micro-ônibus”, informou o capitão.

As vítimas foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde da capital.

Não há informações sobre as causas do acidente. Após uma perícia no local a Polícia Civil deve investigar o caso. (Em Tempo)