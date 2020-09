No Dia Nacional do Trânsito, Amazonino destaca obras já realizadas

Manaus é uma das cidades brasileiras onde o passageiro passa mais tempo se deslocando de casa para o trabalho, levando em torno de 41 minutos, quando a média nacional é de 22 minutos e na região Norte é de 20 minutos. No Dia Nacional do Trânsito, comemorado nesta sexta-feira (25), o pré-candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Juntos Podemos Mais”, o ex-governador Amazonino Mendes (PODEMOS), chama a atenção para o tema. Ele, que implantou na Prefeitura a primeira grande campanha de respeito ao pedestre, o projeto “Tô na Faixa”, apresenta propostas para a mobilidade urbana, com soluções para desafogar o trânsito e melhorar o sistema de transporte público.

Amazonino concorre nesta eleição tendo como vice o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto. Ele considera que o Dia Nacional do Trânsito é mais uma oportunidade para reflexão e discussão de projetos voltados para esse que é um dos principais problemas de Manaus.

O pré-candidato reitera que é preciso reorganizar o trânsito, desafogando os horários de pico. A proposta que apresenta para isso é a adoção de tecnologias de sincronização de semáforos e de câmeras inteligentes, possibilitando a redução do tempo médio de deslocamento no fluxo casa/trabalho.

Responsável por construir, em gestões passadas, as principais obras de infraestrutura que deram fluidez ao trânsito da capital, Amazonino explica que um dos primeiros passos para a reorganização do setor será a reestruturação do sistema de transporte coletivo, que deve ser ampliado e modernizado. “Nessa área de mobilidade urbana, temos que fazer um projeto novo e eficaz para Manaus. O BRT (Bus Rapid Transit) pode ser uma alternativa a se discutir. A equipe técnica precisa estudar todas as possíveis soluções e o prefeito tomar a dianteira e ir em busca de financiamento para implantação”, afirmou.

No Plano de Governo, Amazonino Mendes destaca que também pretende, se eleito, organizar e ampliar as áreas de ciclovias, trazendo segurança aos ciclistas e motoristas; implantar programa para recuperação de calçadas em Manaus e aperfeiçoar o sistema de ordenamento de estacionamento no centro da cidade. Como já fez em outros anos, também deverá investir em obras de infraestrutura para dar fluidez ao trânsito.

Estresse

Para o motorista de ônibus Charles Saraiva, 39 anos, a implantação de mais viadutos e passagens subterrâneas amenizariam o estrangulamento causado nos principais cruzamentos da cidade. “Perde-se muito tempo em sinais, nos cruzamentos. Acredito que as passagens subterrâneas iriam dar fluidez, porque no horário de pico as pessoas fecham cruzamentos, desrespeitam a sinalização e o trânsito para. Manaus precisa eliminar esses cruzamentos com viadutos, porque caso contrário, a cidade vai parar de tanto veículo nas ruas”, opinou.

O industriário Franz Liszt da Silva, 49, disse que se não tivesse sido realizada a obra do Complexo Viário Gilberto Mestrinho (Bola do Coroado), construída e inaugurada por Amazonino Mendes, Manaus estaria parada nos horários de maior fluxo. “Foi uma obra que beneficiou os motoristas, pois interliga todas as zonas da cidade. Imagine se essa obra não estivesse sido executada, como estaria o caos na nossa cidade?”, questiona.

Estruturação

Coronel da Polícia Militar, o ex-diretor do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Walter Cruz, destaca que durante a gestão de Amazonino Mendes, entre os anos de 2009 a 2012, a Prefeitura avançou em projetos voltados para o trânsito da capital, incluindo, principalmente, a valorização do agente de trânsito, além da criação de centros de controle e projetos educacionais voltados à mobilidade. “Foi um período de avanços”, declarou, citando a realização de concurso público para contratação de 500 agentes, reajuste de salários e capacitação.

“O pedestre finalmente passou a ser respeitado, com a implantação do projeto “Tô na Faixa”. As faixas de pedestre ganharam as cores vermelha e branca, chamando a atenção do motorista sobre a prioridade dele na via. Outro destaque foi a instalação do Centro de Controle de Trânsito, em parceria com a Polícia Militar”, relatou.

Realizações

Como prefeito, Amazonino criou os terminais de ônibus da Constantino Nery, da Praça da Matriz e da Cachoeirinha; implantou os dois primeiros viadutos de Manaus, a passagem subterrânea Antônio Simões, o Complexo Viário Gilberto Mestrinho (Bola do Coroado) e o Complexo Viário São José. Construiu o viaduto da Avenida Recife com a Djalma Batista, o da Torquato com a Avenida Recife e a passagem subterrânea da Constantino Nery com a Darcy Vargas, além da conclusão da segunda etapa da avenida das Torres.

Em suas gestões foram recuperadas e pavimentadas 49.883 vias, levando asfalto novo para 11 mil ruas em Manaus. A Avenida Torquato Tapajós foi publicada e foi construída a Passagem de Nível Antônio Simões. Na sua última gestão como prefeito, Manaus contou com frota de ônibus mais nova do Brasil (1.018 ônibus novos, com idade média de 2,65 anos). Foram implantadas 453 câmeras nas ruas da capital, integradas ao Centro de Controle Operacional, para melhor gerenciamento do trânsito. E foi implantada a Central Inteligente de Semáforos (CIS), com interligação de 28 semáforos em Manaus.

