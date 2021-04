No Dia dos Jornalistas, estamos de luto

O Dia do Jornalista é comemorado anualmente no dia 7 de abril, na mesma data do Dia Mundial da Saúde, e apesar de ser apenas uma coincidência, nunca jornalismo e saúde foram temas tão conectados.

É verdade que os profissionais de saúde são aqueles que mais próximo estão dos perigos gerados pela pandemia do Coronavirus, mas os jornalistas também têm se arriscado corajosamente nas ruas em busca de informações que possam apoiar as pessoas no combate ao vírus e, acima de tudo, dar esperança para a população, especialmente a brasileira.

É verdade, também, que existem motivos para mantermos o status comemorativo dessa data, como por exemplo os muitos integrantes desta classe de trabalhadores que foram curados da Covid-19 e o avanço das vacinas que têm surgido como uma luz no fim do túnel. Porém, é impossível esquecer as vidas dos profissionais que se foram durante esse período de pandemia, muitos deles infectados no exercício da profissão.

O Brasil conseguiu recentemente a infeliz proeza de se tornar o país com o maior número de jornalistas mortos por Covid-19, e dentre os 26 estados deitados eternamente em berço esplendido, o Amazonas é onde o jornalismo mais tem sofrido baixas.

Nomes importantíssimos da classe jornalística amazonense nos deixaram nesse período como Agnaldo Oliveira, Coracy Fernandes e Ulysses Marcondes.

Dentre tantas vozes caladas no meio desse triste capitulo que a humanidade tem vivido está Mercedes Guzmán, que foi durante muito tempo repórter do Blog da Floresta e se destacou por sua opinião forte e uma escrita que sempre esteve alinhada com a preservação da Floresta Amazônica.

Foram de autoria de Mercedes, várias reportagens emblemáticas postadas no Blog da Floresta nesses últimos anos. Nós selecionamos apenas três delas para que você leitor possa amenizar a saudade dessa jornalista espetacular que nos deixou recentemente.

Por Mercedes Guzmán e por todos os jornalistas que morreram em decorrência da Covid-19, hoje o Blog da Floresta está de luto.

*Luciano Lima