No dia da Lei Brasileira de Inclusão, vereador Rodrigo Guedes visita abrigo Moacyr Alves

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) visitou o Abrigo Moacyr Alves, na terça-feira (6), data em que a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), completou 6 anos. Na ocasião, foram discutidas demandas propostas de melhorias na acessibilidade aos PCDs em Manaus.

Também estiveram presentes na visita os representantes Selma Dantas, do Instituto de Doenças Raras e Paliativismo; Frank Rocha, do Movimento PCD Solidário; Cleizimar Furtado, da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM); Gracilady Costa, do Instituto de Apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência do Amazonas (IAIDAM) e a subsecretária da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Graça Prola.

“O início, a luta mais antiga e mais crítica é a acessibilidade. Falamos de tantas coisas que são fundamentais, mas Manaus ainda nem avançou no ponto mais básico que é a inclusão. É uma questão de Plano Diretor”, afirmou o parlamentar.

Inclusão de PCDs no mercado de trabalho

Também foi discutida a importância e a aplicação do “Projeto da Inclusão”, Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman), de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que dispõe da garantia de 5% de vagas em cargos comissionados para PCDs na Prefeitura de Manaus, que alcançou a quantidade de assinaturas necessárias para ser deliberado e entrar em tramitação na CMM também na terça-feira.

O parlamentar aproveitou ainda a ocasião para reiterar o pedido de retorno do Transporta, serviço de transporte que auxilia na inclusão aos PCDs com dificuldade de locomoção.”São muitas pautas, o que discutimos não é nem um décimo do que precisa ser implementado em Manaus. Vamos tentar dar andamento às demandas que estão ao nosso alcance e manter a discussão acesa para que possamos garantir melhorias de acessibilidade e inclusão em Manaus”, destacou.

