No Ceará, desaparecimento de mulher durante chuva intriga população

Um vídeo que circula nas redes sociais têm intrigado moradores da cidade de Iguatu, no Ceará. No último sábado (27), a câmera de segurança de uma loja, registrou uma mulher atravessando a rua e logo em seguida ela desaparece no vídeo.

Segundo o Site IG, a gravação dividiu opiniões na região. Há quem acredite que é um fantasma outros dizem que o temporal pode ter manchado a lente da câmara e influenciado na gravação. De qualquer forma, o vídeo é intrigante para os moradores locais que ainda estão em busca de desvendar o mistério. A mulher não foi identificada até o momento.