No aniversário da Lei Seca, Detran-AM flagra 21 condutores dirigindo alcoolizados

O 13º aniversário da Lei Seca, comemorado no último sábado (19), teve 21 condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Eles foram multados em quase R$ 3 mil pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) durante blitze realizadas nas avenidas Coronel Teixeira, próximo a Ponta Negra, na zona oeste, e Maneca Marques, no bairro Parque 10, na zona centro-sul da capital.

Ao longo desses 13 anos, o Detran-AM já flagrou mais de 12 mil condutores na Lei Seca e, mesmo com o valor elevado da multa e sanções administrativas, como a suspensão da CNH, todo final de semana dezenas de motoristas são surpreendidos conduzindo veículos sob o efeito de bebida alcóolica.

“Infelizmente a nossa média nos últimos três anos é de 2.400 pessoas por ano, flagradas alcoolizadas no trânsito. Ainda é um número muito alto”, destacou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá. Ele participou da grande operação que foi montada em dois pontos de Manaus.

Na primeira parada da blitz da Lei Seca do Detran-AM, no sábado, dezenas de condutores foram flagrados sob o efeito de bebida alcoólica. A ação foi montada na avenida Coronel Teixeira, próximo à Ponta Negra. Além da fiscalização, a equipe de educação do Detran distribuiu kits aos motoristas que testavam negativo no exame do bafômetro.

“É importante orientar e recomendar aos condutores para que não dirijam sob efeito do álcool. Além de não ser permitido, é muito arriscado. O propósito maior da Lei Seca é reduzir os acidentes causados por motoristas alcoolizados. Nosso trabalho é educativo, e o objetivo é salvar vidas”, frisou o gerente de educação para o trânsito do Detran-AM, Mitza Brasil.

Além de orientações aos motoristas, houve autuações tanto pela Lei Seca quanto por outras irregularidades. Um condutor foi preso por pilotar uma motocicleta roubada. Ele foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Trabalho aprovado

Durante a ação do último sábado, a maioria dos motoristas fiscalizados pelo Detran-AM aprovaram a Operação Lei Seca e os benefícios dela em salvar vidas.

“A Lei Seca é muito importante para a vida das pessoas. Que permaneça por muito tempo nos protegendo e salvando vidas. Infelizmente, tem muitos motoristas imprudentes nas ruas, que ameaçam a vida do cidadão de bem. Que eles tenham a consciência de que o veículo se torna uma arma na mão de um condutor embriagado”, declarou o engenheiro civil Rodrigo Carvalho, abordado pela fiscalização do Detran na Ponta Negra, e liberado após ter sido aprovado no teste do bafômetro.

O advogado Francisco Evalto, de 24 anos, também apoiou o trabalho da Lei Seca. “Parabenizo o trabalho exercido pelo Detran Amazonas nesses 13 anos de Lei Seca, pois através deles, é garantido o direito de ir e vir da população com segurança e sobriedade no trânsito”.

“Quando retiramos um condutor alcoolizado das ruas, nós estamos salvando vidas. Não só a dele, mas as de outras pessoas. Nesses 13 anos de Lei Seca, mais de 12 mil pessoas foram flagradas alcoolizadas e certamente essas pessoas foram salvas, e outras pessoas também”, defendeu o diretor-presidente do Detran Amazonas.

Ação educativa

Além da operação de fiscalização realizada no sábado, o Detran-AM realizou uma grande ação de educação na sexta-feira (18/06). O setor de educação do órgão foi às ruas pela manhã para orientar os condutores sobre os riscos da mistura bebida alcoólica e direção.

À noite, a ação de educação focou os bares e restaurantes localizados na zona centro-sul de Manaus. Seis estabelecimentos receberam os educadores do Detran, que distribuíram kits educativos e realizaram uma pequena ação de marketing, com a escolha do motorista da rodada.

Durante a ação, os educadores do Detran tentaram conscientizar os frequentadores desses locais da importância do uso de transportes alternativos, como aplicativo, em caso do condutor resolver beber.

Os estabelecimentos que abriram suas portas para a ação do Detran foram reconhecidos com um certificado de “Amigos da Rodada”.

*Com informações da assessoria