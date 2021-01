No AM, carros de aplicativo, mototáxis e táxis só podem circular de 6h às 21h

Carros de aplicativo, mototáxis e táxis em todo o Estado do Amazonas estão autorizados a circular apenas entre às 6h até às 21h. A determinação consta no último decreto lançando pelo Governo do Estado, no último dia 23 de janeiro, que é o Decreto 43.303. A informação que era motivo de dúvida para muitas pessoas, foi reforçada pelo Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU) nesta terça-feira (26).

De acordo com a nota do IMMU, fora desse horário permitido, os carros de aplicativo, mototaxistas e taxistas estão permitidos desde que apresente documento com foto, bem como seus passageiros, e apresente também uma justificar que comprove uma situação de emergência. Aqueles que trabalham no aeroporto também deverão seguir as orientações.

Lembrando que a circulação de pessoas também está restrita 24 horas por dia no Amazonas, também por força do Decreto Estadual 43.303, sendo permitida apenas em casos de extrema necessidade, como ida à farmácia, supermercados, ou em caso de emergência de saúde, por exemplo.

[Manaus Alerta]