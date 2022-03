Nilton Lins retoma atendimentos odontológicos para população

São oferecidas oito especialidades no atendimento

Os serviços odontológicos abertos para a comunidade realizados pela Universidade Nilton Lins retornam suas atividades nesta semana. A iniciativa da universidade oferece apoio no atendimento odontológico da população há 16 anos no campus da instituição em Manaus com uma média anual de 10 mil atendimentos,

No total, são oito especialidades à disposição do público: atendimento odontológico de Clínica Geral, avaliação e profilaxia (limpeza), urgência e emergência (dor), tratamento restaurador, tratamento endodôntico (canal), próteses dentárias (custos laboratoriais não inclusos) e tratamento cirúrgico (exodontia, remoção do dente e biopsia).

Para crianças também são prestados atendimentos especiais e exclusivos na área de Odontopediatria, especialidade voltada principalmente para cuidar da saúde bucal de bebês a adolescentes.

Os atendimentos são realizados por alunos de Odontologia da Universidade sob supervisão e assistência direta de professores e profissionais da área.

Para mais informações sobre os horários, datas dos atendimentos e agendar consultas, a Universidade disponibiliza o telefone 3643-2134. Para custeio de despesas administrativas dos pacientes, é cobrada uma taxa única – e com validade de seis meses – de R$ 20.

Com informações da assessoria da Universidade Nílton Lins