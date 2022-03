Nílton Lins promove programação especial com palestras e exames para mulheres

Saúde, empreendedorismo, empregabilidade, os direitos e a participação feminina na política no Estado e em todo o Brasil, são alguns dos temas da programação especial que a Universidade Nilton Lins promove, com a participação de especialistas e profissionais da instituição, durante toda esta semana em homenagem ao Dia da Mulher, data celebrada nesta terça-feira (8).

Além das palestras e debates, estão entre os destaques da programação a realização de exames de coleta do preventivo e de testes rápidos de sífilis e HIV para mulheres entre 25 a 65 anos de idade, na próxima quinta-feira (10), a partir das 9h, e o atendimento fisioterapêutico voltado para a saúde da mulher, a partir das 15h, na sexta-feira (11).

As atividades – que tiveram início na noite desta segunda-feira (7) com as palestras da subsecretária da Secretaria Municipal da Mulher, da Assistência Social e da Cidadania, Graça Prola (Dignidade e Direitos das Mulheres), e da mestre Loiana Alencar (Direitos Sexuais e Reprodutivos) – serão realizadas na sede da universidade.

Nesta terça (8), a partir das 18h30 e com transmissão nas redes sociais da instituição (YouTube, Instagram e Facebook), acontece mais uma edição do projeto ‘Roda de Conversa’ com o tema “Felicidade” e as participações da professora Alíria Noronha e Gisele Alfaia. Às 19h30 terá início a programação cultural com shows musicais e literários na Sala Verde do espaço Unicenter, também na sede da instituição.

Na quarta-feira (9), o tema do ‘Roda de Conversa’ será “Vamos Falar Sobre Você e sua Saúde Mental”, às 10h e às 15h. O debate acontece de forma presencial na sala 227s do Unicenter.

Exames e palestras

Além dos exames preventivos e dos testes rápidos de sífilis e HIV, na quinta-feira (10) também acontece a oficina de Empreendedorismo e Empregabilidade com a professora Mariza Sato (às 9h e 15h).

Na mesma data também será realizada a palestra “A Importância da Mulher na Política Partidária”, no auditório Vânia Pimentel, com a assistente social Markilze Siqueira, que em 2020 concorreu a vice-prefeita de Manaus e no pleito deste ano deverá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado com um inovador projeto denominado “Bancada das Manas”.

Na sexta (11), será a vez dos atendimentos fisioterapêuticos com profissionais e acadêmicos da instituição no projeto “Fisioterapia na Saúde da Mulher”, a partir das 15h.

Toda a programação acontece de forma on-line (redes sociais) e presencial na sede da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da Universidade Nilton Lins