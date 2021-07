NFT’s – Artes digitais que valem milhões

O mundo contemporâneo avança para uma realidade cada vez mais tecnológica e digital. A tecnologia é uma tendência que afeta todas as áreas da sociedade, inclusive a arte e a cultura.

Se já era difícil para alguns entender o conceito por trás das artes contemporâneas, compreender como funcionam os NFTs pode ser um grande desafio.

Apesar de ainda serem pouco aceitas por alguns críticos de arte, os NFTs ganham proporções cada vez maiores até mesmo nas grandes casas de leilões do planeta e entre a cultura pop mundial.

Os NFTs são ativos não substituíveis, ou seja, são únicos e exclusivos, o que torna o fascínio e a especulação sobre o tema ainda mais intenso e fervoroso entre os jovens. Entender como funciona essa inovação é estar um passo à frente no futuro.

Quer entender mais sobre o assunto e ficar por dentro dessa nova onda no ambiente digital? Separamos algumas informações importantes que você deve saber sobre os NFTs, de que forma funcionam na prática e quais os impactos que causam no planeta e na sociedade.

O que são os NFTs?

NFT é a sigla para “non fungible token” traduzido para o português como token não fungível. Ou seja, é algo que não pode ser substituído, diferente das outras criptomoedas como o bitcoin, por exemplo, que é igual a todos os outros.

Eles funcionam basicamente como um selo digital que certifica a autenticidade de algum item, que podem ser músicas, artes digitais e até mesmo jogos da NBA.

O fascínio e o interesse pelos NFTs carregam uma ideia de status e exclusividade, assim como acontece com os colecionadores.

A brasileira Bianca Pattoli, fundadora de um estúdio criativo para projetos de NFTS, faz uma comparação dos NFTs com a escritura de um imóvel, na qual contém todas as informações do imóvel e é a garantia de posse, porém não contém foto e nem o imóvel em si.

Da mesma forma é o que acontece com os NFTs, pois ter um NFT equivale a ter a escritura de um imóvel ou qualquer outro ativo valioso.

As pessoas que têm um NFT possuem um ativo singular e diferente de todos os outros, aquele NFT pode representar o registro de obra e essa obra pode ser uma infinidade de coisas.

Imagine que você fez o registro de domínio da sua marca na web, agora o nome desse domínio será exclusivo e único da sua empresa, pois nunca haverá o registro de domínio igual ao seu na web, assim como acontece no caso dos NFTs.

Ou seja, os NFTs são indivisíveis, não intercambiáveis e todas essas informações acontecem por meio de registro blockchain.

Eles podem ser ativos de investimento ou colecionáveis e possuem uma infinidade de possibilidades, até mesmo jogos de smartphones contém colecionáveis inseridos no game que podem valer muito dinheiro.

Como funciona o Blockchain?

O blockchain, traduzido para o português como “cadeia de blocos”, funciona como um livro contábil digital, ou seja, um livro de registros que opera como um banco de dados, inviolável e extremamente eficiente.

O blockchain é a tecnologia que computa todas as transações, inclusive o recebimento e envio de valores de outras criptomoedas como a bitcoin.

O grande diferencial dessa tecnologia é justamente a sua alta segurança, pois ela foi criada principalmente para evitar roubos, fraudes e violações que acontecem com frequência fora do ambiente digital ou até mesmo dentro dele.

O blockchain possibilita a transferência de valores digitalmente mesmo sem ter intermediários como bancos e cartórios e pode ter inúmeras utilidades além da NFT.

Dessa forma, ele é facilitador do registro de posse dos NTFs, pois quando o blockchain autoriza a transação, o direito de posse vai de um endereço do blockchain para outro.

Imagine uma grande biblioteca, onde o seu endereço do blockchain ou a chave pública é equivalente à sua pasta nesta biblioteca. É assim que também funciona a tecnologia do blockchain, seja com os NFTs ou qualquer outra criptomoeda.

O conceito por trás das obras digitais

A chegada dos NFTs traz impactos para muitos mercados e negócios, áreas de marketing e comunicação e principalmente para o universo do entretenimento, arte e cultura. Todos os dias há uma inovação diferente no mundo dos NFTs que valem fortunas.

Dentre os mais famosos é o caso da banda Kings of Leon que lançou versões exclusivas do álbum “When You See Yourself” que vão muito além da música, mas engloba artes digitais e até mesmo ingressos para shows da banda.

Outro artista que lucrou mais de 2 milhões com os NFTs foi o The Weeknd, com o lançamento da sua primeira coleção de NFTs. A coleção possui oito obras, quatro delas são imagens, três vídeos e uma música inédita.

Jack Dorsey, CEO do Twitter, também foi outra personalidade que entrou na onda dos NFTs e faturou mais de 13 milhões em um tweet. Além disso, algumas plataformas também lucram e vendem vídeos de jogos de basquete com jogadas de LeBron James em NFT.

No mundo do e-commerce os NFTs também têm sido importantes, pois pessoas vendem o nome do registro de domínio por NFT, o que aumenta as oportunidades das empresas garantirem a autenticidade e exclusividade da marca por meio do registro de domínio adequado.

Mas afinal, qual o conceito por trás dessas obras digitais e inovações NFT? A resposta está nas demandas do mundo contemporâneo e na transformação digital.

O ambiente digital veio para revolucionar a forma como as pessoas vivem, desde a comunicação, o consumo e os negócios, até as percepções artísticas e a forma como elas se relacionam e valorizam a arte.

Os NFTs trazem um novo conceito de exclusividade e uma nova experiência para as pessoas que buscam consumir tecnologia e vivenciar o futuro.

Riscos e desvantagens dos NFTs

Os riscos e especulações sobre os NFTs também estão sendo pauta de debates e divergência de opiniões na web.

O empresário e escritor Seth Godin, influente na área do marketing, aponta para os NFTs como uma armadilha perigosa, pois os criadores se tornaram promotores de tokens digitais, mais do que artistas em si.

De acordo com Seth, os NFTs serão parecidos com os livros do Kindle e vídeos do YouTube, o qual a grande maioria terá apenas dez visualizações.

Em contrapartida, outras pessoas conseguem ver grandes oportunidades com os NFTs, como o caso do Icaro de Abreu, que acredita que quem se arrisca se antecipa para colher os frutos.

Além disso, alguns entusiastas do NFT indicam a chance de músicos evitarem as gravadoras, pois com os NFTs é possível fornecer músicas e materiais exclusivos diretamente para os fãs e lucrar muito mais do que nos streamings tradicionais como o Spotify.

NFTs e o impacto ambiental

Uma grande preocupação em relação aos NFTs e todas as outras criptomoedas são a questão ambiental e os impactos causados por essa tecnologia no planeta.

Todos os blockchains operam o que é conhecido como “proof of work”, uma tecnologia de processamento de alta complexidade que gera um consumo de energia muito alto e impactos ambientais gigantescos.

Por outro lado, já existem diversas iniciativas no mercado de criptomoedas para minimizar os danos ambientais causados por essas tecnologias.

Uma das alternativas importantes a serem analisadas é o Ethereum 2.0, uma atualização na plataforma de processamento dos NFTs que pode ser a grande promessa para redução de 99% do consumo energético dessa tecnologia.

Conclusão

Assim como qualquer nova tecnologia ou inovação digital, os NFTs estão no protagonismo das criptomoedas no momento e são pauta de grandes especulações no mercado do marketing, das artes e principalmente no mercado digital.

Os ativos digitais como os NFTs são revoluções digitais que nos colocam diante de um futuro próximo, o qual tecnologias como essas serão consideradas uma realidade ainda mais presente.