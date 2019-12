Neymar reencontra Messi e Suárez em celebração de 10 anos de casamento do uruguaio

O trio MSN esteve junto mais uma vez na noite desta quinta-feira. No entanto, Messi, Suárez e Neymar se reuniram, desta vez, apenas para celebrar a renovação dos votos de casamento do uruguaio com Sofia Balbi, em um resort em Punta del Este, no Uruguai, em um evento que reuniu cerca de 160 convidados.

A cerimônia se iniciou logo após o pôr do sol, e contou com forte esquema de segurança para garantir a privacidade da cerimônia. Segundo o jornal Mundo Deportivo, Neymar havia chegado ao país, junto com mais alguns amigos, ainda na quarta-feira e se hospedou em um luxuoso hotel da região costeira do Uruguai, onde teria passado a noite no cassino.

Já Lionel Messi veio, junto com a família, diretamente de Rosário, na Argentina, onde passou o Natal. A festa contou ainda com outros nomes importantes do mundo do futebol, como os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba, companheiros do trio MSN nos tempos de Barcelona, e Maxi Rodríguez, com passagens por Liverpool e Atlético de Madri.

O encontro reforça os boatos de uma possível tranferência de Neymar para o Barcelona, que esteve próxima de se concretizar na última janela de transferência, entre julho e agosto. No entanto, sem o acordo entre Barcelona e PSG, time do brasileiro, o atacante permaneceu em Paris, onde é alvo frequente de críticas da torcida local.

O trio atuou junto por quatro temporadas, entre 2013 e 2017, conquistando, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e dois espanhóis.

