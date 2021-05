Neymar Pai defende filho em acusação de assédio e acusa Nike de chantagem

O The Wall Street Journal divulgou que o jogador teve seu contrato rompido com a Nike rompido em meio a uma investigação sobre um suposto caso de assédio sexual.

O pai do atacante Neymar defendeu o filho da acusação de suposto assédio sexual contra uma funcionária da Nike.

Reportagem do The Wall Street Journal diz que o jogador do Paris Saint-Germain (FRA) teve seu contrato rompido com a empresa de material esportivo, em agosto do ano passado, em meio a uma investigação sobre o caso, após uma funcionária da Nike acusar o atleta de ter tentado forçá-la a praticar sexo oral, o que é negado por Neymar.

“Como pode sair uma notícia dessa? Concorda comigo? Fomos supreendidos por algo que aconteceu em 2016, que ninguém lembrava mais desse fato. É muito estranho tudo isso agora. O Neymar nem conhece essa moça, claro que isso partiu da Nike depois da nossa saída”, disse o pai do atleta, nervoso no telefone, à reportagem.

“Muito estranho, todos saem da Nike e são acusados assim. Muito estranho, isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo, com o cara lá do basquete que morreu, o Kobe [Bryant]. Se a Nike quer chantagem, armação, vamos para cima da Nike então”, completou.

A funcionária relatou o suposto incidente a amigos e colegas em 2016. De acordo com documentos obtidos pelo jornal norte-americano, ela protocolou uma reclamação formal em 2018, que passou a ser investigada pela empresa.

A Nike explicou, segundo o jornal, que Neymar não cooperou com essa investigação e por isso teve o contrato encerrado.

Por meio de uma porta-voz, o atacante negou veementemente a acusação à reportagem do The Wall Street Journal e afirmou que apresentará seu lado caso seja notificado judicialmente.

“Neymar Jr. vai se defender vigorosamente desses ataques infundados se alguma alegação for apresentada, o que não ocorreu até agora”, declarou em comunicado.

A funcionária, que não teve a identidade revelada, afirma que o caso se deu em junho de 2016, quando o atacante esteve em Nova York para uma campanha publicitária com a participação de Michael Jordan. Segundo ela, foi no hotel em que estava hospedado o jogador que ocorreu o assédio sexual.

De acordo com os documentos obtidos por The Wall Street Journal, a Nike contratou advogados da firma Cooley LLP para conduzir uma investigação a partir de 2019 e deixou de usar a imagem do brasileiro em novas campanhas. Como não teria havido cooperação do jogador, a empresa encerrou o contrato e suspendeu a investigação.

Em setembro de 2020, um mês após o rompimento do contrato de patrocínio com a Nike, Neymar anunciou acordo com a Puma. (FOLHAPRESS)