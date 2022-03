Neymar é vaiado, mas marca na vitória do PSG no Campeonato Francês

Mbappé e Paredes também balançam as redes no Parque dos Príncipes, sob críticas da torcida dias depois da eliminação da Liga dos Campeões para o Real Madrid

O Paris Saint-Germain entrou em campo contra o Bordeaux com o peso da recente eliminação da Liga dos Campeões nas costas. E a própria torcida não aliviou a tensão. Sob muitas vaias durante grande parte do jogo deste domingo, o PSG venceu por 3 a 0 e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Francês. Os gols da vitória no estádio Parque dos Príncipes foram de Mbappé, aos 23 minutos do primeiro tempo, Neymar e Paredes, aos 6 e 15 do segundo.

Alvo da ira

Neymar foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do PSG, desde o início da partida até o minuto final. Tocou na bola? Vaias. Cobrança de lateral? Vaias. Gol no segundo tempo? Mais vaias. E fora o gol, o brasileiro não teve uma grande atuação, assim como todo o time, no geral (exceto Novas). Neymar chegou a 20 jogos na temporada pelo Paris Saint-Germain, com cinco gols — todos marcados no Campeonato Francês.

Bem na fita

Mbappé empatou com Wissam Ben Yedder, do Monaco, no topo da artilharia do Campeonato Francês. Os dois têm 15 gols na competição, mas o atacante do PSG disputou um jogo a menos (26 a 25). Mbappé também contribuiu com 10 assistências nesta Ligue 1. Ele foi um dos poucos poupados pela torcida no Parque dos Príncipes.

Próximos jogos

O Paris Saint-Germain segue líder isoladíssimo do Campeonato Francês, agora com 65 pontos. O Nice, segundo colocado, tem 50. O Bordeaux permanece na lanterna da competição, com só 22 pontos. Na próxima rodada, o PSG enfrenta o Monaco no dia 20, fora de casa, e o Bordeaux encara no mesmo dia o Montpellier.

Com informações do Globo