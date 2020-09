Neymar é suspenso por dois jogos por briga com Álvaro González

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP), que organiza o Campeonato Francês, anunciou nesta quarta-feira a punição de dois jogos ao brasileiro Neymar por conta da confusão com o zagueiro espanhol Álvaro González, do Olympique de Marselha, durante o duelo com o Paris Saint-Germain disputado no último domingo.

O craque brasileiro foi expulso no clássico francês depois de dar um tapa no defensor rival após confusão no segundo tempo. Neymar chegou a reclamar com um dos árbitros da partida de ofensas raciais vindas de González. “Racismo No”, protestou o brasileiro quando argumentava com os juízes.

Por conta das acusações do camisa 10 do PSG, a LFP divulgou que também irá abrir uma investigação para averiguar os insultos racistas de González. Além dos dois jogos de gancho, Neymar também foi punido com um terceiro, que só será cumprido caso o brasileiro se envolva em qualquer outro problema disciplinar nas próximas dez partidas organizadas pela entidade.

O brasileiro foi um dos cinco jogadores expulsos nos momentos final do clássico, em que o PSG perdeu por 1 a 0 para Olympique de Marselha, na 3ª rodada do Campeonato Francês. Neymar deu um leve golpe na cabeça do defensor espanhol, a quem acusou de racismo naquela partida.

Ángel Di María, por sua vez, foi convocado para a próxima reunião da Comissão Disciplinar da LFP, no dia 23 de setembro, por cuspir em direção ao Álvaro no mesmo jogo tenso de domingo.

NOVO VÍDEO – Mais cedo, um novo episódio da briga entre Neymar e Álvaro González pode sugerir que o atacante brasileiro tenha feito ofensas homofóbicas ao zagueiro espanhol. O jornal espanhol “Gol” divulgou um vídeo com leitura labial e legendas da discussão entre eles que mostra a possível discriminação por parte do camisa 10 parisiense.

“P… Maricón” teria sido a ofensa de Neymar a González pouco antes das reclamações do astro brasileiro para um dos árbitros da partida em que diz “Racismo No”. A LFP não fez menção a este trecho do vídeo ao anunciar a punição ao brasileiro.