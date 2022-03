Netflix destaca Teatro Amazonas em publicações nas redes sociais

Série de publicações traz curiosidades para os mais de 18 milhões de seguidores da plataforma de streaming

O Teatro Amazonas ganhou ontem (22), uma série de posts especiais na rede social da gigante do streaming, a Netflix. Sete publicações foram feitas pela Netflix Brasil na rede social Twitter, com curiosidades sobre o Teatro Amazonas, espaço administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

As publicações remetem ao show “É de Mim Mesmo”, do youtuber Whindersson Nunes, gravado no equipamento e que estreou na plataforma no dia 3 de março.

“@NetflixBrasil – Não tem como não ser capturado pela beleza do cenário do especial Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo. Essa thread é para quem não conhece (e também para quem conhece) o icônico lugar da gravação: o Teatro Amazonas, em Manaus”, publicou o serviço de streaming.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, revela que o reconhecimento do patrimônio histórico na rede social da Netflix foi uma surpresa.

“Recentemente o nosso Teatro Amazonas completou 125 anos. Um dos mais importantes teatros do País merece todo esse reconhecimento, é uma forma de divulgar a história da construção e dos espetáculos que passaram por aqui e encantaram visitantes do Amazonas, do Brasil e do mundo”, afirma o secretário.

Entre as curiosidades apresentadas sobre o espaço, está o fato de ter em sua construção materiais da Itália, França e Escócia.

“@NetflixBrasil – O Teatro Amazonas foi praticamente todo ‘importado’: o mármore do hall de entrada é de Carrara, na Itália; o ferro das colunas é escocês; o piso é português e o bronze dos lustres, francês”, destacou no post desta terça.

Shows e espetáculos – Outro destaque das publicações da Netflix foi o Teatro Amazonas como palco de manifestações artísticas das mais variadas vertentes, de shows internacionais a apresentações de orquestras e corpos de dança premiados.

“@NetflixBrasil – Os 701 lugares da sala de espetáculos já foram lotados inúmeras vezes. Em uma delas, a dupla gringa The White Stripes decidiu tocar do lado de fora para deleite da galera que não tinha conseguido ingresso e acompanhava o show deles por um telão na praça”, publicou. “@NetflixBrasil – Além do @whindersson e do The White Stripes, o palco do teatro já recebeu gente como Roger Waters, Heitor Villa-Lobos, Spice Girls, Milton Nascimento, Ana Botafogo e Bibi Ferreira. Bem eclético, né?”.