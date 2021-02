Nejmi Aziz consegue doação de cestas básicas às famílias atendidas por Organizações Sociais

Rede de Supermercados Baratão da Carne doou 250 cestas básicas que vão beneficiar 4 Organizações Sociais que atendem famílias em estado de vulnerabilidade.

Conhecida por várias ações de solidariedade, intituladas “rede solidária”, a deputada estadual Nejmi Aziz que preside a Comissão de Assistência Social e Trabalho (CAST) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) iniciou, neste período de recesso de Carnaval, uma sensibilização junto a iniciativa privada para doação de cestas básicas, com objetivo de atender às famílias que são amparadas por projetos sociais de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e Organizações Sociais. Com esta ação a deputada busca contribuir para a redução da insegurança alimentar que ameaça diversas famílias neste período pandêmico.

A primeira doação partiu da rede de supermercados Baratão da Carne, que já atua de forma intensa em apoio às famílias amazonenses, e atendeu prontamente o pedido doando 250 cestas básicas que serão destinadas à quatro Organizações Sociais: Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Recicla, Instituto Solidário da Amazônia, Centro Social Caminho Seguro e Associação de Mulheres Ribeirinhas Casa de Sara. “No momento que estamos vivendo, a solidariedade do empresariado soma um apoio fundamental para ajudarmos a reduzir um pouco a fome e a insegurança alimentar e garantir que muitas famílias em estado vulnerável tenham como ter acesso ao alimento na mesa”, disse Nejmi. “Agradeço imensamente a contribuição do Baratão da Carne que foi extremamente sensível à situação das famílias que enfrentam insegurança alimentar e prontamente atendeu ao nosso pedido doando estas 250 cestas básicas”, completou a deputada.

Agora as próprias Organizações farão a distribuição para as famílias cadastradas em seus bancos de dados e verificadas as condições que mereçam receber esta ajuda humanitária neste momento de atividades econômicas estagnadas.

*Com informações da assessoria