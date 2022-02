Nejmi Aziz assina prorrogação da CPI da energia por mais noventa dias

A deputada estadual Nejmi Aziz (PSD), assinou nesta quarta-feira (2), a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que investiga possíveis omissões e responsabilidades da concessionária na distribuição de energia.

A Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT), foi instalada na Aleam no dia 02 de setembro de 2021, e tem cumprido a imprescindível tarefa de apurar irregularidades, ilegalidades e danos à população, cometidos pela concessionária de energia no estado do Amazonas, conforme aponta o requerimento nº 4187/2021.

Na primeira fase das investigações, foram realizadas oitivas e solicitações de informações de órgãos e entidades relacionados com o setor energético, e de defesa dos interesses da população. Para garantir que os trabalhos fossem desenvolvidos de maneira técnica, imparcial e precisa.

Segundo a deputada, “o povo do Amazonas têm enfrentado grandes problemas com o fornecimento de energia, que em alguns casos, causa prejuízos à população. Por isso, assinei a prorrogação da CPI. Precisamos garantir o respeito aos direitos do consumidor amazonense” ponderou Nejmi Aziz. Além de Nejmi, outros deputados da casa legislativa também assinaram o requerimento de prorrogação.

*Com assessoria