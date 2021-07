Navio Ever Given dá adeus ao Canal de Suez após quatro meses retido

Jornalistas em um barco próximo filmam o porta-contêineres Ever Given, que levantou âncora nesta quarta-feira, depois que foi realizada uma cerimônia para marcar a saída da embarcação do Canal de Suez. FOTO: AFP

DA REDAÇÃO – Nesta quarta-feira (7), o cargueiro Ever Given, um dos maiores porta-contêineres do mundo, com 400 metros de comprimento, começou a sair do Largo Amargo, no Canal de Suez, no Egito.

Após um incidente que o deixou encalhado por seis dias, a embarcação ficou retida por aproximadamente quatro meses, pois as autoridades locais entenderam que o episódio causou danos econômicos e exigiu uma indenização inicial de US$ 916 milhões, mas após negociações foi reduzida para US$ 550 milhões.

O Ever Given encalhou no canal de Suez no dia 23 de março, após sair da China com destino à cidade portuária de Rotterdam, na Holanda.