Navio da Marinha resgata náufragos dentro de geladeira no Rio Amazonas

Militares da Marinha do Brasil localizaram e resgataram três homens que estavam à deriva em cima de uma geladeira por mais de três horas no Rio Amazonas, nesta quarta-feira (3/2). O resgate foi feito depois que o Navio-Patrulha “Pampeiro” passou pelo local, perto de Santarém, no Pará, e avistou os homens flutuado na água.

Os militares da Marinha faziam a escolta da balsa que transporta um tanque com 90 mil m³ de oxigênio para Manaus, no Amazonas, para dar suporte à crise que o estado enfrenta quanto à covid-19.

De acordo com os oficiais, a embarcação em que os homens estavam afundou perto dali e o único recurso que eles tiveram para se manter vivos até a chegada do socorro foi a geladeira.

Os náufragos foram levados para Santarém onde receberam atendimentos médicos e passam bem.