Navio cargueiro é desencalhado no Canal de Suez e tráfego é liberado

O gigantesco navio cargueiro Ever Given foi liberado no Canal de Suez nesta segunda-feira (29), depois de quase uma semana bloqueando a rota, afirmaram as Autoridades do Canal de Suez.

“O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal de Suez, proclamou a retomada do tráfego de navegação no canal”, anunciou a SCA em um comunicado.

O tráfego será retomado em breve, e autoridades estimam que demorará três dias e meio para todos os 400 navios que esperavam o navio desencalhar consigam atravessar o trajeto. Centenas de embarcações mudaram de rota com o bloqueio do Canal de Suez, que liga a Europa e a Ásia, e estão contornando a África para chegar em seus destinos.

O desencalhe do navio foi comemorado com buzinaços dos barcos ao redor, enquanto o navio começava a subir lentamente na direção norte do canal, constataram os jornalistas da AFP.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, não esperou pelo fim do resgate para se parabenizar no início do dia por uma operação “bem-sucedida”, sendo o famoso canal uma importante fonte de renda para o país. (R7)