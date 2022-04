Natália e Gustavo brigam por causa de banho: ‘Consciência social, mulher!’…

Após a festa do “BBB 22” (TV Globo), Natália e Gustavo protagonizaram uma discussão por causa do gasto excessivo de água na casa – que é controlado.

Alguns brothers estavam na sala quando viram, no telão, que a quantidade de água disponível estava baixando. Então, o líder vai em direção ao banheiro para alertar sobre a questão: “Cancela a água aí”, diz a Natália, que estava no box, sendo auxiliada por Jessilane e Eslovênia. “Já está cancelada a água. Estou me lavando sem água”, diz a designer de unhas.

Gustavo, então, pede que a sister enxágue o rosto na pia, para evitar que a água terminasse, quando a mineira volta a ligar o registro. Neste momento, Douglas Silva entra no banheiro e fala sobre a pouca quantidade de água ainda disponível para o banho.

O clima esquenta, e Natália aumenta a voz: “Não tem porque vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada”, diz ela. “Para que está vindo balançar beiço?”, questiona, contrariada.

“Por que eu vou me fu*** se você gastar água a mais, por**. Todo mundo vai se fod**”, responde o líder da semana, visivelmente irritado. “Consciência social, mulher! Porr*, tá louca? Vai pagar de louca agora?”, continua ele.

Acompanhado de Lina, o advogado deixa o banheiro. Enquanto isso, Natália reclama sobre a “puxada de orelha” para Eslovênia e Jessilane: “Não tem necessidade. A Jessi já estava aqui”.

“Minha vontade é deixar ligada agora até terminar”, continua a mineira.

Gustavo e Douglas Silva foram para o quarto grunge, onde seguiram conversando sobre a atitude da sister.

Com informações do Uol