Nasa investiga universo paralelo onde o tempo retrocede

O conceito de universo paralelo existe desde o início dos anos 1960, principalmente na mente dos fãs de programas de ficção científica e quadrinhos. Mas, agora, a NASA desenvolveu um experimento de detecção de raios cósmicos que encontrou partículas que poderiam ser de um universo paralelo que também nasceu no Big Bang, segundo informou o site Daily Star.

O grupo de cientistas da NASA, que está trabalhando na Antártica, detectou evidências de um lugar onde as regras da física são opostas às da Terra. A explicação mais simples sobre universos paralelos é que, no momento do Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás, dois universos foram formados – o nosso e um que, da nossa perspectiva, está correndo ao contrário com o tempo para trás.

No caso, especialistas usaram um balão gigante para transportar a chamada Antena Impulsiva Transiente da Antártica (Anita), bem acima da Antártica, onde o ar frio e seco fornecia ao ambiente perfeito pouco ou nenhum ruído de rádio para distorcer suas descobertas.

O processo

Um constante “vento” de partículas de alta energia chega constantemente à Terra do espaço sideral. Aquelas partículas de baixa energia – com massa próxima a zero – podem passar completamente, mas objetos de alta energia são interrompidos pela matéria sólida do nosso planeta, de acordo com o relatório.

Isso significa que as partículas de alta energia só podem ser detectadas descendo do espaço, mas o Anita identificou partículas mais pesadas saindo daqui. A descoberta implica que essas partículas estão realmente viajando para trás no tempo , sugerindo evidências de um universo paralelo.

O pesquisador e desenvolvedor de Anita, Peter Gorham, físico experimental de partículas da Universidade do Havaí, sugeriu que a única maneira de as partículas mais pesadas se comportarem dessa maneira é se elas se transformassem em um tipo diferente de partícula antes de passar pela Terra e depois voltarem.

Gorham observou que ele e seus colegas pesquisadores haviam visto vários desses “eventos impossíveis”, sobre os quais alguns eram céticos. “Nem todo mundo estava confortável com a hipótese “, disse ele à New Scientist.

Por ÚLTIMO SEGUNDO