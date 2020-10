‘Não vim para ser cara de paisagem, eu vou para cima dos problemas da cidade’, declara Wilker Barreto

Candidato a vice de Amazonino Mendes pela coligação “Juntos Podemos Mais” na disputa pela Prefeitura de Manaus nas eleições 2020, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) concedeu entrevista na tarde desta terça-feira, 6, para o Programa JC, do Jornal do Commercio, e afirmou que está pronto para “correr para cima dos problemas da cidade”. O candidato afirmou que vai aliar dinamismo e proatividade com a experiência do “Negão” para administrar com qualidade a capital amazonense.

Barreto enalteceu a sua força e determinação para trabalhar e, utilizando o futebol, comparou Amazonino a um bom técnico na beira do campo e que coloca o time para jogar. Além disso, o deputado ressaltou que ser vice do ex-governador é uma honra e que isto representa mais um degrau na sua carreira política, iniciada há 12 anos.

“O Amazonino já sabia do perfil de vice que ele queria, de alguém que compartilhe do dinamismo. Eu vejo o Amazonino, no jargão do futebol, como um bom técnico colocando a meninada para correr. E o vice não é uma figura de paisagem, ele precisa ter o papel proativo, e quem me conhece como faço política, a única coisa que eu não sou é calado, pacato e calmo. Eu sou no 220, eu vou para cima dos problemas”, afirmou o deputado.

Barreto aproveitou para criticar a estratégia adotada pelos demais concorrentes ao pleito municipal de atacar Amazonino por conta da idade. O candidato classificou a atitude de desrespeitosa e afirmou que o Negão, aos seus 80 anos de idade, esbanja saúde, lucidez e está pronto para devolver dignidade e qualidade de vida aos manauaras.

“Eu acho que é uma estratégia desrespeitosa dizer que uma pessoa com 80 anos não tem lucidez. Manaus precisa de experiência de quem já governou e está no melhor momento da sua lucidez. Se fosse para correr maratona, ele não tem condições, mas para tocar uma prefeitura que ele conhece como poucos, não tem pessoa melhor e mais qualificada para essas eleições”, pontuou Wilker, que falou sobre os principais temas que serão executados no Plano de Governo como esporte, transporte público e finanças.

“Vamos trabalhar a volta da secretaria de esportes, que será fundamental para enfrentar um dos nossos maiores problemas, que é a violência e o tráfico de drogas. Segundo ponto é o BRT, Manaus como metrópole não tem um modal de transporte de massa em implementação e precisamos rever muitos contratos e diminuir a máquina administrativa”, finalizou.

*Com informações da assessoria