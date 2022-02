‘Não mexa com a Zona Franca de Manaus’, diz Arthur em vídeo a Paulo Guedes

Endossando a forte movimentação de autoridades e empresários em defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM), o presidente do PSDB no Amazonas, ex-senador e ex-prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto, divulgou na manhã desta sexta-feira (18.2) um vídeo em suas redes sociais direcionado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que na última semana anunciou proposta para redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em todo o Brasil.

“Essa história de dividir ao meio o IPI em todo o país seria mais própria na discussão de uma verdadeira reforma tributária. Não mexa com a Zona Franca de Manaus. Ela é isenta de IPI porque garante a floresta em pé e os empregos dos amazonenses”, defendeu Virgílio, que considera a inclusão do modelo na medida um atentado à floresta amazônica. “Vamos pensar grande, vamos pensar num Brasil que tenha, em primeiro lugar, consciência de que a floresta deve ser protegida e quem protege a floresta é a Zona Franca de Manaus”, argumentou.

Arthur lembrou que quando foi senador da república pelo Amazonas, sempre defendeu o Polo Industrial de Manaus. “A Zona Franca garante os empregos dos amazonenses, de forma direta ou indireta, e eu tenho que lutar por isso com unhas e dentes. No passado, eu barrava matérias até entenderem que não podiam mexer com a Zona Franca de Manaus”, disse.

“Portanto, medite, ministro. Eu confio na sua sensatez e confio na sua capacidade de retroceder quando percebe que está errado. Vamos pensar em um país grande e um país grande tem a floresta amazônica de pé”, finalizou.