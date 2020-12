Na Ponta Negra, Prefeitura entrega a maior árvore do ‘Natal do Abraço’

Em continuidade à programação do “Natal do Abraço”, da Prefeitura de Manaus, mais uma grande árvore foi entregue à população da capital. Nesta terça-feira, 8/12, foi a vez do complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste, receber as cores e o brilho da campanha natalina. De autoria do artista plástico parintinense Juarez Lima, a árvore é a maior desta edição, com 35 metros de altura e 15 metros de largura em sua base e foi acesa às 18h.

Para a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a entrega da grande árvore da Ponta Negra leva a magia do Natal para a população manauara e fortalece os vínculos familiares durante as festas de fim de ano.

“A árvore da Ponta Negra é uma tradição da gestão Arthur Virgílio Neto. É um símbolo de amor, solidariedade, perdão e todos os sentimentos que são essenciais para as nossas vidas. Ao mesmo tempo em que leva beleza para nossos espaços, as árvores do ‘Natal do Abraço’ têm essa característica fundamental, de transmitir boas energias e mensagens de esperança”, afirmou.

O projeto, batizado como “Árvore da Paz e da Felicidade”, traz a cor branca como predominante em sua estrutura. Segundo Juarez Lima, o ornato busca propagar a mensagem de fé e do perdão, sentimentos que precisam ser florescidos durante esta época do ano.

“Será um Natal que nós não iremos nos abraçar como antes, mas será um abraço espiritual, um abraço da grande esperança em dias melhores que virá para todos nós. E a prefeitura, abraçando a causa da Arte, permitiu que nós realizássemos esse projeto, da Árvore branca, que simboliza a árvore de Deus, a árvore da vida, pois toda árvore que tem uma raiz forte, tem uma fé forte. A Ponta Negra se tornará a Ponta de Luz, da esperança, da capacidade de nos tornarmos pessoas melhores a partir do nascimento de Jesus Cristo”, disse Juarez.

Em frente à árvore, na sua base, também foi instalado a imagem de um presépio, que traz a representação do nascimento de Jesus Cristo. Com referências visuais à Amazônia, o presépio traz em seu conceito a ideia de que Jesus nasce e está presente em todos os lugares, todos os continentes e sempre abraça a todos.

A autônoma Luciana Andrade aproveitou o feriado de Nossa Senhora Conceição para passear com a família na Ponta Negra e ficou feliz em participar do acendimento da árvore do Natal do Abraço. “Em um ano tão difícil, ver esse símbolo do Natal aqui foi uma grata surpresa. A árvore está muito linda. Ficamos muito felizes em participar desse momento. Eu e minha família adoramos”, disse.

Assim como em anos anteriores, Juarez Lima também é o responsável por outras árvores do “Natal do Abraço”. Em 2020, além da árvore da Ponta Negra, os projetos da Bola do Produtor, na zona Leste, e da Praça da Matriz, no centro, também são de sua autoria. A artista Rosa dos Anjos ficou responsável pela árvore da Max Teixeira, na zona Norte.

Natal do Abraço

O “Natal do Abraço” é o fio condutor da programação de Natal da Prefeitura de Manaus e neste ano está mostrando à população que o ato de abraçar vai além do gesto físico, especialmente por conta da pandemia do novo coronavírus.

O eixo “Espírito de Natal”, que trata sobre a ornamentação da cidade e engloba a montagem das grandes árvores, inclui ainda a decoração de ruas, avenidas e complexos viários da cidade, com ornatos natalinos iluminados em forma de laços, caixas de presentes, sinos, estrelas e anjos.