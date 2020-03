Na corrida pela Prefeitura de Manaus, Chico Preto diz que não haverá aumento de impostos

O candidato a Prefeito de Manaus pelo Partido Democracia Cristã, Chico Preto, disse ao Blog da Floresta que vai procura parceria público-privada para resolver alguns problemas da cidade, pretende não fazer empréstimos e economizar para fazer obras.

Os eixos a serem trabalhados pelo candidato são: Descentralização, Meritocracia, Desburocratização e Eficiência/Inovação. “Entre as propostas, estão a criação de subprefeituras nas zonas geográficas da cidade e a nomeação de diretores escolares após avaliação de currículo e não por indicação política”.

Na questão do transporte coletivo pretende rever os contratos. “Não tem solução fácil. Não jogarei o jogo dos empresários. A cidade precisa avançar na infraestrutura. Não haverá nepotismo na minha gestão, nem aumento de imposto. A população quer funcionando os serviços básicos e temos que acabar com os gastos absurdos de publicidade e pretendo desburocratizar as dependências da prefeitura de Manaus”, disse.

Chico Preto destacou também sua intenção de trabalhar na prevenção do uso de drogas e propõe o esporte para os jovens como estratégia. “Para isso acontecer devem funcionar e estar abertas as quadras esportivas das escolas para explicar e informar as consequências desta problemática para as famílias e a sociedade”, frisou.

Olimpíadas do meio ambiente

“Quero uma olimpíada do meio ambiente com a participação das escolas e as comunidades, desta forma sensibilizar para a importância de preservar o meio ambiente, também devemos resolver o problema do aterro sanitário com prioridade”, salientou o candidato Chico Preto.

Perfil

Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, 50 anos, é casado e tem dois filhos. É advogado e iniciou na política aos 23 anos, ao se candidatar a vereador, conquistando, de início, uma suplência. Foi eleito pela primeira vez em 1996, com 2.456 votos e se reelegeu em 2001. Em 2003, conquistou a presidente da Câmara Municipal de Manaus, ficando no cargo por dois anos. Em sua gestão foi construída a atual sede do Legislativo Manauara.

Em 2006 candidatou-se a deputado estadual tendo 22.909 votos, ficando como primeiro suplente, e assumiu o mandato em abril de 2008. Em 2010 elegeu-se deputado estadual do Amazonas com 26.153 votos, se tornando líder da bancada da maioria. Foi secretário executivo da antiga Secretaria Municipal de Obras (SEMOSB) de 1994 a 1996 e da Secretaria Estadual do Trabalho (SETRAB) de 2003 a 2004. Em 2016, elegeu-se novamente vereador de Manaus, cargo que ocupa até o momento.