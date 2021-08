Mutirão Vacina Amazonas encerra com mais de 85 mil doses aplicadas em Manaus

A 19ª edição do mutirão Vacina Amazonas chegou ao fim neste domingo (29/08), em Manaus, com mais de 85 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. A ação, organizada pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, durou 33 horas ininterruptas para aplicação da segunda dose, além de atender a população a partir de 12 anos com a primeira dose.

“Todos que compareceram ao mutirão durante essas 33 horas, seja para completar a imunização com a segunda dose ou para receber a primeira dose, têm consciência de que nós precisamos voltar à normalidade de nossas vidas. Quem diz sim à vacina está cumprindo seu papel de cidadão. Nós, Estado e prefeitura, estamos acelerando o processo de vacinação, e isso tem contribuído para reduzir os casos de Covid-19, especialmente os números de internações”, ressaltou o governador.

Wilson Lima também agradeceu o empenho dos servidores estaduais envolvidos no mutirão. “Aos quase 4 mil servidores e voluntários, nosso muito obrigado por se manterem incansáveis nesse processo de salvar vidas”, destacou.

“Primeiro eu quero agradecer a todos os servidores envolvidos. Só da saúde são 1.650. Muito obrigado pela dedicação de vocês para cumprir uma coisa tão emocionante como essa de 85 mil doses aplicadas em 33 horas”, disse o secretário estadual de Saúde, Anoar Samad.

O secretário também agradeceu a quem atendeu ao chamado para imunização e reforçou o apelo para quem ainda não se vacinou.

“O que nos impressionou muito, mas nos deixou felizes também, foi o número de pessoas que procuraram o mutirão para a primeira dose. Então se você que não fez nenhuma dose, procure imediatamente o posto de sua prefeitura. E você que precisa tomar a segunda dose, fique muito atento à sua carteira de vacinação para completar a imunização”, orientou Anoar Samad.

Ação

O mutirão teve início às 9h do sábado (28/08) e seguiu até 18h deste domingo com 109 postos de vacinação distribuídos na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

Na Arena da Amazônia, foram montados 30 postos para atender o público exclusivamente no sistema drive-thru. O sistema também foi utilizado no Sambódromo de Manaus, onde foram montados 28 postos de vacinação. No Centro de Convenções Vasco Vasques, a estrutura foi de 51 pontos, montados na primeira etapa do centro de convenções, para atendimento exclusivo de pedestres.

Público-alvo

O objetivo da campanha deste final de semana foi prioritariamente completar o esquema vacinal da população acima dos 40 anos que tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 28 de junho. Durante a ação, a vacinação foi estendida para todas as pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca até o dia 28 de junho; de CoronaVac até o dia 31 de julho; e de Pfizer até o dia 28 de maio. Também foi aplicada a 1ª dose na população a partir de 12 anos.