Mutirão de vacinação contra a Covid-19 inicia em Novo Airão

O mutirão da campanha Vacina Amazonas iniciou, neste sábado (19), no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus). A grande mobilização de imunização, organizada pelo Governo do Amazonas em parceria com a prefeitura do município, acontece na praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros), com a vacinação da população acima de 30 anos.

O vigilante Rubens Mauro Rodrigues, de 44 anos, comemorou após ter recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca.

“Esperava com uma ansiedade muito grande, porque esse vírus está matando muita gente. Graças a Deus tive a oportunidade de tomar essa vacina, a primeira dose. Agradeço a Deus e a todos os envolvidos”, afirmou.

Uma das primeiras a ser vacinada foi a dona de casa e gestante de sete meses, Angela Reis, 34. Ela recebeu a primeira dose da vacina CoronaVac. “Foi muito importante para mim e para minha bebê. A vacina é muito essencial para todos nós. Graças a Deus que isso já aconteceu. Para aquelas pessoas que dizem que isso aqui não vale a pena, vale a pena sim ser vacinada para evitar a doença”, disse.

A professora e lactante Djerlane Nunes, 34, estava ansiosa pela vacinação e falou da sensação de receber o imunizante.

“É de suma importância que estou adquirindo a imunidade e é muito bom. Esperava desde o início da vacina. Através da amamentação tem como o meu filho combater a doença. Não é para ter medo. Coragem e vem se vacinar”, declarou.

Doses

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) destinou 1.430 doses da vacina AstraZeneca para o mutirão. Nesta ação, também está sendo aplicada a CoronaVac para gestantes, puérperas e lactantes e também a segunda dose do imunizante para os demais grupos prioritários.

Conforme dados do vacinômetro da FVS-AM atualizados até sexta-feira (18/06), Novo Airão já aplicou 4.320 doses de imunizantes, sendo 3.012 de primeira dose – o que corresponde a 50% da população programada para ser contemplada – e 1.308 de segunda dose, 43,4 % da população.

Nos cinco pontos de vacinação, 75 pessoas foram vacinadas na primeira hora da ação. A grande mobilização ocorre até às 17h na praça principal do município. Para receber o imunizante, a população deve apresentar obrigatoriamente documento original com foto, CPF, cartão do SUS, cartão de vacinação e comprovante de residência (original e cópia).

