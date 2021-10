Mutirão de infraestrutura revitaliza ruas do bairro Chapada

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realiza um mutirão de revitalização das vias do bairro Chapada, na zona Centro-Sul da cidade, que terá todas as suas ruas recuperadas. Neste sábado, 30/01, o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, fiscalizou o andamento dos serviços.

“Os mutirões de infraestrutura básica levam muito mais que serviços aos bairros, levam qualidade de vida por meio dessas obras em localidades que há tempos não recebiam a atenção necessária”, afirmou Rotta.

A Seminf trabalha com cerca de 100 servidores no local em uma força tarefa envolvendo cinco distritos de obras da cidade, aplicando 100 toneladas de massa asfáltica com retroescavadeira, rolo compressor e caminhões executando os serviços em todas as ruas do bairro, beneficiando os 13 mil moradores da localidade.

As equipes iniciaram os trabalhos pela rua Pensador, que tem 300 metros de extensão, uma via que estava muito comprometida pelos buracos e foi totalmente revitalizada. As equipes foram distribuídas pelo bairro e atuam simultaneamente em várias ruas.

Dentro do cronograma determinado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito Marcos Rotta, os mutirões de infraestrutura devem chegar a todos os bairros da cidade. De acordo com Rotta, os mutirões levam melhorias às comunidades que muitas vezes foram esquecidas pelo poder público.

“A determinação do prefeito David Almeida é levar serviço de qualidade a todas as zonas da cidade. Estamos trabalhando para revitalizar todas as vias do bairro Chapada, uma zona central de Manaus, em que as vias estavam intrafegáveis, dificultando muito a vida dos moradores”, concluiu o vice-prefeito.

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade na identificação de áreas mais afetadas por problemas, para que as obras emergenciais sejam feitas de forma imediata.