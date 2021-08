Mutirão da Sejusc direcionado a famílias de PcDs registra 266 atendimentos

Ação ocorreu no sábado e contou com diversos serviços, como solicitação de cadeiras de rodas. FOTO: DIVULGAÇÃO / SEJUSC

Voltado às famílias de pessoas com deficiência (PcDs), o mutirão promovido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) atendeu e orientou 266 pessoas que foram em busca, ontem (31/07), dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc.

A ação ocorreu no Núcleo PcD da secretaria, na rua Salvador, 456, Adrianópolis, zona centro-sul, com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Ao todo, 109 documentos foram solicitados pelo público. Os serviços ofertados foram cadastro para obtenção de cadeira de rodas e das carteiras de Identificação para a Pessoa com Deficiência (CIPcD), da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), Passe Legal e Passe Livre, além de prestação de orientação jurídica.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, afirmou que esse não será o último mutirão que o Governo do Amazonas, por meio da Sejusc, realizará para esse público. “É importante que a gente faça os mutirões nos finais de semana, porque muitos familiares de PcDs estão trabalhando e acabam tendo dificuldade de solicitar os documentos. Temos um compromisso com esse público e em breve vamos realizar outros mutirões”, adiantou.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas (Conede), Lêda Maia, explicou que muitas famílias de PcDs foram afetadas com a pandemia. “Buscamos reunir todos os serviços necessários para que essas famílias, em uma manhã, pudessem sair daqui com tudo resolvido”, disse.

Mãe de uma criança de dois anos de idade com hidrocefalia, Rozimeri Teixeira Castro, 28, foi ao Núcleo PcD solicitar uma cadeira de rodas para a criança. “Acho interessante a ação, porque estou precisando muito da cadeira de rodas, o meu bebezinho não anda e senta”, disse a jovem, que também foi ao local dar entrada na CIPcD para o filho.

Parceiros

A Semasc ofereceu cadastro e atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); a concessionária Amazonas Energia realizou atendimento para inclusão na Tarifa Social, com descontos de até 65%; e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cadastrou e orientou sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC).