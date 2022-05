Musk é processado por suposta ‘manipulação de ações’ do Twitter

A movimentação de Elon Musk para a aquisição do Twitter está causando estranhamento para os investidores da empresa. Eles decidiram processar o bilionário por supostamente manipular o preço das ações da rede social para baixo.

As acusações judiciais são referentes ao período anterior à oferta feita pelo empresário de US$ 44 bilhões para comprar a rede social. O Twitter também é réu na ação coletiva. A acusação compensação financeira, sem apontar valores.

Os investidores afirmam que o homem mais rico do mundo poderia ter perdido US$ 156 milhões se tivesse divulgado que havia comprado mais de 5% da plataforma até 14 de março.

Além disso, o grupo de acionistas lembra que Elon Musk continuou a comprar ações após a primeira aquisição. Apenas em abril, quando a fatia na empresa já estava em 9,2%,que ele comunicou a movimentação.

“Ao adiar a divulgação de sua participação no Twitter, Musk se envolveu em manipulação de mercado e comprou ações do Twitter a um preço artificialmente baixo”, afirmaram os investidores, liderados por William Heresniak.

A movimentação judicial começou nesta quarta-feira no tribunal federal da cidade São Francisco. Para Heresniak, o bilionário teria violado diversas leis corporativas da Califórnia. A acusação diz que ““falsas declarações [de Musk] e manipulação de mercado criaram caos na sede do Twitter em São Francisco”.

Até o momento, nem Elon Musk ou o Twitter se pronunciaram sobre o processo. Depois do anúncio de aquisição, as ações da corporação já caíram cerca de 27% abaixo do preço da oferta do dono da Tesla.

*Com Yahoo!