O músico paraense Robson de Souza Lopes, 43, é a segunda vítima fatal do Covid-19 no Amazonas. “Binho”, como era conhecido, morreu na noite desta segunda-feira (30), por volta das 22h, no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado na zona norte de Manaus.

No dia 20 de março, ele deu entrada na unidade hospitalar com sintomas de febre alta, tosse seca e dificuldades respiratórias. Binho Lopes era asmático e por conta da profissão teve contato com várias pessoas.