Música sem anúncios no pré da TIM

Primeira operadora a incluir streaming de música em suas ofertas, a TIM reforça ainda mais sua parceria com a Deezer e oferece novamente o serviço nos planos pré-pagos gratuitamente. A partir de agora, usuários do TIM Pré Top contam com o novo Deezer GO, com navegação sem anúncios por 73 milhões de faixas e playlists exclusivas com skips ilimitados. A TIM é a primeira operadora do mundo a contar com essa versão do produto.

Além disso, a operadora escutou os pedidos dos clientes TIM Beta e passa a incluir o Deezer Premium no novo TIM Beta, oferta lançada no fim do ano passado. A novidade é válida para quem já aderiu ao plano e para novos usuários. A navegação nos apps da Deezer não é descontada do pacote de internet tanto no TIM Beta quanto no TIM Pré Top.

“A TIM tem uma forte ligação com a música, que está presente nas ofertas desde 2014. Fomos a primeira operadora a incluir streaming de música nos planos e, hoje, somos a única a oferecer o serviço no pré-pago, um grande diferencial competitivo já que o brasileiro é apaixonado pelos mais diferentes ritmos e está sempre ouvindo suas canções preferidas, em qualquer hora e lugar”, conta João Stricker, Head de Marketing Consumer & SMB da TIM.

O Deezer GO é uma nova modalidade desenvolvida para atender aos clientes do plano TIM Pré Top, que terão acesso a mais de 73 milhões de músicas do catálogo da plataforma e manterão todos os benefícios já oferecidos na versão gratuita do aplicativo, contudo, sem anúncios. O usuário não terá que esperar uma propaganda terminar para continuar a curtir as canções que mais ama e nem se preocupará com o consumo de dados.

Além disso, o Deezer GO contará com até 14 playlists feitas sob medida para cada cliente com base em seus artistas, gêneros, álbuns e faixas favoritas, elaboradas pelos algoritmos da plataforma ou feitas sob a curadoria minuciosa dos editores, atualizadas semanalmente. Nelas, a Deezer oferecerá controle total, para dar o play, voltar, pular, e repetir a canção quantas vezes quiser. Para músicas fora das playlists, o usuário poderá ouvir em shuffle e a função de pular possui limite de seis vezes a cada hora. Também estão disponíveis os conteúdos exclusivos da Deezer, como o Sessions e Originals, e o acesso total à guia de podcasts para pesquisar e ouvir seus programas favoritos.

Para Marcos Swarowsky, Diretor de Operações da Deezer no Brasil e na América do Sul, com a evolução da parceira, a plataforma deseja ampliar o acesso ao streaming para mais clientes da operadora, possibilitando que todos tenham uma pequena amostra de todo o potencial do serviço. “Com a TIM, uma das maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, temos a oportunidade perfeita para apresentar nosso novo produto ao mundo. O Deezer GO é uma opção ideal para fãs de música que gostam de curtir playlists personalizadas e curadoria de qualidade, mas não querem ser interrompidos pelos anúncios”, afirma.

No último ano, o Brasil foi o maior mercado de música da América Latina, sendo impulsionado principalmente pelo aumento de 37,1% nas receitas de streamings, de acordo com o IFPI 2021. Durante a pandemia, a Deezer registrou um crescimento de 30% no uso da plataforma. Por isso, o país será o único a receber o Deezer GO inicialmente. A empresa já considera implementá-lo em outros locais, caso observe uma demanda do consumidor. “O Deezer Premium continua como benefício para os clientes do TIM Beta e TIM Black, e seguimos planejando outros lançamentos em breve. Esse movimento faz parte da nossa estratégia de entregar ainda mais valor para as nossas parcerias B2B”, completa Swarowsky.

As ofertas

No TIM Pré Top, o destaque é a oferta de 8GB. Com R$ 15 de recarga, os clientes têm, além do pacote de dados e acesso ao Deezer GO, WhatsApp incluso, ligações ilimitadas para qualquer número do Brasil, bônus de dados entre meia-noite e 6h da manhã e prêmios e descontos no programa TIM + Vantagens. Todos esses benefícios são válidos por 15 dias.

Já o novo TIM Beta oferece franquias de 10GB ou 20GB, de acordo com a categoria do cliente, definida por meio de um game no app do plano. Além do Deezer Premium, os usuários têm as assinaturas de Babbel (ensino de idiomas), E-book by Skello (livros digitais) e TIM Banca Jornais. Contam ainda pacotes dedicados para navegação no TikTok, Instagram, Netflix e YouTube, bônus da madrugada para navegar na internet de meia-noite às 6h da manhã (variando entre 30GB até o uso ilimitado nesse horário), WhatsApp incluso e chamadas ilimitadas para números de todo o país.

A música não para

Para marcar o lançamento do Deezer GO no segmento pré-pago, a TIM quer colocar todos para dançar com uma nova campanha desenvolvida pela BETC HAVAS. O filme principal é embalado pelo hit “Please don’t stop the music”, de Rihanna, interpretado por uma das principais estrelas da música nacional e embaixadora da marca: IZA. É a primeira vez, desde o começo da parceria, que a cantora grava uma música especialmente para a operadora.

“Seguiremos o conceito lançado no início do ano – ‘quem compara vem para TIM’ – para reforçar os diferenciais do nosso pré-pago em um filme alto-astral, embalado por muita música e dança”, explica Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising & Brand Management da marca. Além de TV aberta, a ação terá forte presença digital, mídia OOH e materiais no ponto de venda. “Estaremos muito próximos do público que queremos alcançar, com uma comunicação leve e para cima”, complementa a executiva.

Alexandre Vilela (Xã), VP de Criação da BETC HAVAS, conta que para destacar que no TIM Pré Top a música realmente não para, além da canção na voz de IZA, o filme traz personagens dançando de um jeito inusitado. “Foi usada uma esteira construída especialmente para o filme, onde pudemos explorar movimentos inesperados e curiosos das coreografias, sempre debaixo da sensação non stop da música”, explica.