Muro desaba matando dois pedreiros na zona oeste

O desabamento de um muro na rua Álvares Azevedo, conjunto Aruanã, na zona Oeste de Manaus, deixou dois pedreiros identificados Antônio Costa da Silva, 37 anos e Luís Afonso Ramos, 49 anos, mortos, na tarde chuvosa desta segunda-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois pedreiros estavam trabalhando na construção de um prédio, quando foram soterrados por um dos muros da estrutura, que desabou em cima deles.

Os corpos foram encontrados e retirados dos escombros pelos bombeiros. Uma equipe da Policia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) já foram acionados para o local.

Prefeitura esclarece

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), esclarece que a obra onde ocorreu um acidente com duas vítimas fatais, nesta segunda-feira, 26/4, na rua Álvares de Azevedo, conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona Oeste, obteve alvará de construção n.º 14.354, no ano de 2019. No dia 10 de dezembro de 2020 foi notificada e autuada (embargada) pelo Implurb, para providenciar a renovação de alvará. No dia 11 de dezembro, o proprietário foi informado novamente da necessidade de renovação da licença da obra no prazo de 20 dias.

O Implurb ressalta que o proprietário foi notificado a manter a construção paralisada (embargada) até a regularização e emissão da respectiva renovação de alvará de construção.

No dia 3 de fevereiro deste ano, a empresa responsável recebeu a renovação de alvará de obra, nº 102/2021, com validade de seis meses, devendo manter a placa de obra exposta e atualizada.