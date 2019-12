Municípios recebem R$ 30 milhões do PAB e do MAC viabilizados por emendas de Eduardo Braga

Quarenta municípios amazonenses começaram a receber, a partir desta sexta-feira (27/12), R$ 30 milhões do Ministério da Saúde referentes às emendas de autoria do senador Eduardo Braga (MDB/AM) como incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC). Os recursos serão pagos até o dia 31 deste mês e são destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde e custeio de obras de reforma de hospitais.

Juntos, Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apui, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Boca do Acre, Borba, Carauari, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Guajará, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins e Urucará vão receber R$ 22 milhões do PAB.

Os municípios de Borba, Coari, Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo e Manacapuru serão contemplados, também, com R$ 8 milhões do MAC. Os recursos encontram-se liberados para pagamento e serão destinados por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e devem ser transferidos às prefeituras até o dia 31 de dezembro.

O senador Eduardo Braga destacou a importância dos recursos para a saúde primária e a alta e média complexidade aos municípios. “São recursos de grande importância para o interior do Amazonas nesse período que encerramos o ano. São investimentos que darão condições financeiras para as prefeituras incrementarem seus estoques de remédios, comprarem equipamentos e projetarem obras de melhoria das unidades de saúde”, disse o senador Eduardo Braga.

Os prefeitos contemplados agradeceram o empenho do senador Eduardo e informaram que os recursos serão aplicados no custeio dos serviços públicos de saúde oferecidos à população. “Medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, transportes, além de execução de serviços para o funcionamento das unidades de saúde, são itens que estão na lista de todas as prefeituras para investimentos com esses recursos”, concluiu o prefeito de Nova Olinda, Adenilson Reis (MDB).