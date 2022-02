Multinacional chinesa deve investir em energia solar no Amazonas

Representantes da multinacional chinesa Hexing sinalizaram para o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em reunião ocorrida nesta sexta-feira (25/02), a instalação de uma unidade (planta) no Amazonas. O interesse para o investimento será aplicado na produção de inversores para energia fotovoltaica (solar) no Amazonas.

O inversor de energia solar é um item essencial do kit de energia solar, com função de converter a energia elétrica gerada pelos painéis de Corrente Contínua (CC) para Corrente Alternada (CA), além de garantir a segurança do sistema e medir a energia produzida pelos painéis solares.

O secretário em exercício da Sedecti, Renato Freitas, avaliou que a sinalização dos investidores chineses vem em um momento importante para a retomada da economia no Amazonas. Segundo ele, a Sedecti irá orientar todo o projeto piloto que a empresa ficou de apresentar, para que o investimento possa ser executado.

“A empresa Hexing nos procurou, por meio do gabinete do governador, e nos apresentou o interesse de se instalar no Polo Industrial de Manaus para produzir os inversores solares, que são equipamentos de extrema importância; e que indicam uma atualização da matriz energética de todo o país, inclusive, para exportação também, de forma que a matriz energética se torne cada vez mais sustentável. A Sedecti estará orientando todo o projeto”, contou Renato.

Hexing – A Hexing é uma companhia multinacional chinesa instalada em pelo menos 90 países, gerando aproximadamente 30 mil empregos diretos. Criada por volta de 1992, a companhia oferece uma variedade de equipamentos elétricos e de soluções relevantes no mercado global de utilidades para o setor energético. Desde de 2016, a gigante chinesa atua no mercado brasileiro como Hexing Brasil, sendo sua sede na cidade de São Paulo e as unidades de negócio em Nova Lima (MG) e Fortaleza (CE).

A empresa apresenta ainda soluções para Smart Grid, novas energias (energia solar), projetos de eficiência energética, iluminação pública e operação, manutenção e distribuição em sistemas de energia. A Hexing também produz medidores inteligentes de energia.

Projeto balsa de painéis – Durante a reunião na Sedecti, a companhia chinesa apresentou também um projeto social, onde utilizam balsa de painéis solares, para fornecer serviços de abastecimento de baterias e atender à população dos municípios do Amazonas.

“Porém, ainda se trata de um projeto que estamos avaliando e ainda deve passar pelos trâmites processuais normais dentro da Sedecti e Governo do Estado. Mas, a nossa ideia é de que possamos apresentar o projeto da Hexing ao Codam (Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas) ainda este ano”, finalizou o secretário Renato Freitas.