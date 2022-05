Multidão recebe Marcelo Ramos no aeroporto com fortes manifestações de apoio

Líderes comunitários e apoiadores prestaram solidariedade a deputado retirado da vice da Câmara por defesa da ZFM

Cerca de 200 pessoas foram hoje (26), receber o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) no aeroporto Eduardo Gomes, que retornava de Brasília. Com faixas e cartazes de apoio, os manifestantes entoavam palavras de ordem e agradecimentos por Ramos seguir na defesa da Zona Franca de Manaus e dos interesses do Amazonas e nas críticas à política econômica que prejudica a atividade industrial no estado.

“Retirar um amazonense da vice-presidência da Câmara simplesmente por ter defendido os interesses do meu estado é estender o tapete ao autoritarismo. Quando o Poder Executivo ataca a democracia é perigoso. Quando o Legislativo se associa ao Executivo para atacar a democracia é mortal”, resumiu Marcelo Ramos, ao ser questionado sobre a sua eleição ao cargo, em que teve 396 votos, quase 100 a mais do que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que o destituiu.

Marcelo Ramos agradeceu a presença em massa de apoiadores e revelou que, a partir de agora, é virar a página para focar no que é importante que é proteger a economia do estado e procurar soluções para a alta da inflação e a fome. “Foi a decisão mais fácil da vida. Escolhi não me calar porque os interesses do Amazonas não cabem num cargo. O presidente fica com o cargo e eu fico ao lado dos amazonenses”, disse.

Ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos teve a “cabeça” pedida em uma

live pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) após elevar o tom das críticas ao governo por conta de dois decretos que reduziram o IPI- Imposto sobre Produtos Industrializados, -âncora fiscal da ZFM, que tiram a competitividade do modelo, ameaçam milhares de empregos e reduzem a circulação de riquezas decorrentes da atividade industrial no Amazonas.

Bateria Mocidade do Coroado

Ao som da bateria da Escola de Samba Mocidade do Coroado, que no carnaval deste ano homenageou Marcelo Ramos em seu desfile com o enredo “Essa é sua História: Lutas, Conquistas e Vitórias, Ramos foi saudado pelos presentes e integrantes da agremiação.

Líder do CDCC do Coroado, Ronildo Souza disse que Ramos foi muito consistente nas palavras dele e que isso causou um desconforto ao presidente. “Eu não acredito que o povo amazonense vai aceitar isso de braços cruzados e aplaudir um governo que continua atacando a Zona Franca. Ainda bem que temos um parlamentar com coragem de peitar estas decisões ruins pra nós”, argumentou.