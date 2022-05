Multidão na ‘Marcha para Jesus’ reforça potencial de Manaus por turismo religioso

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou ontem (28), da 28ª edição da “Marcha para Jesus”. O evento cristão reuniu mais de 100 mil fiéis, que percorreram a avenida Constantino Nery até o Centro de Convenções, o “sambódromo”, e reforça a opção de investimentos municipais no potencial turístico da cidade, incluindo o caminho para o setor religioso. Participante há 15 anos do evento, que integra o calendário oficial da cidade, o chefe do Executivo municipal destacou o grande público presente na caminhada.

“Eu já participo há mais de 15 anos da Marcha para Jesus. Ficou dois anos suspensa em função da pandemia de Covid-19 e hoje vocês viram a manifestação do povo, a presença maciça, tivemos uma grande celebração, glorificando e exaltando o nome do senhor Jesus. Manaus é uma das cidades mais evangélicas do Brasil, comprovou isso no dia de hoje e eu acredito que Manaus está sendo abençoada com as orações de todas essas pessoas que marcharam, que caminharam e que celebraram o nome de Jesus”, enfatizou Almeida.

Presente na “Marcha para Jesus”, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, destacou a grandeza da Amazônia e as riquezas da região, além de garantir que irá manter os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), assegurando a forte economia do Estado.

“Não é fácil ser presidente. Nós sabemos que Deus não dá uma missão sem capacitar. Com Deus no coração, nós transformamos esse grande país. Essa é a região mais rica do mundo, a região Amazônica. Ninguém tem o que vocês têm. Vocês têm tudo para ser o Estado mais próspero do nosso Brasil. Deus nos deu as riquezas minerais, a biodiversidade, água e terra em abundância. A todos vocês deste grande Estado do Amazonas, deixo os meus cumprimentos, a minha solidariedade e tenho certeza, assim como lá atrás a zona franca nasceu, esta área será preservada. A zona franca jamais será atingida por este governo”, afirmou Bolsonaro.

Para o governador do Amazonas, Wilson Lima, a realização da 28ª edição do evento é a prova da representatividade religiosa presente no Estado.

“É motivo de alegria ver tantas pessoas reunidas por um propósito tão belo, que é glorificar nosso senhor Jesus Cristo. Essa marcha une diferentes igrejas e mostra que somos uma nação de fé. Parabéns a todos os envolvidos. Vimos famílias inteiras caminhando, louvando, pulando. Que essas preces tragam bênçãos para o nosso Estado e a nossa capital”, concluiu.

Retomada

A Marcha Para Jesus 2022, de acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, consolida a volta dos grandes eventos, além de marcar a retomada do turismo religioso na cidade.

“Estamos aqui, cumprindo a determinação do prefeito David Almeida que é, de forma integrada, consolidar a Marcha Para Jesus como o maior evento do Norte do país, estimulando o turismo religioso que, em nível mundial, movimenta entre 300 milhões e 330 milhões de pessoas por ano, gerando receitas de 15 a 18 milhões de euros”, observou a.

