Mulheres terão acesso a mamografias em ação social apoiada pela Prefeitura

Com apoio da Prefeitura de Manaus e do Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam), a Organização Não Governamental (ONG) Américas Amigas, em parceria com a Daiichi Sankyo Brasil, realiza na cidade, a partir de hoje (11), exames gratuitos de mamografia para detecção e diagnóstico do câncer de mama. O atendimento segue até o próximo dia 20, por meio da ação “Mulheres Amigas – Temporada Amazônia”, e beneficiará mulheres acima de 40 anos e de baixa renda.

Os exames serão oferecidos na unidade móvel da ação, que vem percorrendo os Estados da Amazônia desde 8/3, e que, em Manaus, ficará no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira, na zona Norte, com funcionamento das 7h às 16h.

A previsão é que sejam atendidas 800 mulheres que se enquadram nos principais critérios para acesso à mamografia. A agenda para os dez dias já está completa, pois um cadastramento prévio foi realizado com o auxílio do Ciam e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que fizeram um levantamento da demanda reprimida.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, destaca que a ação é muito bem-vinda e que se soma aos esforços da prefeitura para ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama e à oportunidade de tratamento oportuno com elevação das chances de cura.

Mobilização

A ação Mulheres Amigas – Temporada Amazônia está percorrendo as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, levando exames gratuitos de detecção e diagnóstico do câncer de mama.

Desde o dia 8/3, a carreta já percorreu quatro cidades e os números da ação até o momento são: 40 dias de atendimentos realizados na carreta em Palmas (TO), São Luís (MA), Belém e Santarém (PA), com 3.139 mulheres beneficiadas; 3.025 mamografias; 288 complementos de mamografia; 256 ultrassons de mamas; 507 consultas médicas.

Deste total de atendimentos, 130 casos apresentaram alguma alteração na imagem e já foram encaminhados à mastologistas, que determinarão a necessidade de exames complementares para o esclarecimento diagnóstico.

A ação está sendo realizada em parceria com a Daiichi Sankyo Brasil, que se uniu à Américas Amigas para promover informação, detecção e diagnóstico do câncer de mama. A iniciativa incluiu, ainda, a realização de workshop de dois dias em Belém para treinamento e capacitação de agentes comunitários de saúde e enfermeiros.

“Realizar a ação Mulheres Amigas – Temporada Amazônia em parceria com a Daiichi Sankyo é gratificante pois, além de levar exames gratuitos de detecção e diagnóstico de câncer de mama para populações menos favorecidas, estamos também conscientizando sobre a importância da detecção precoce, melhor forma de combater o câncer de mama e diminuir a mortalidade pela doença”, explica a presidente da ONG Américas Amigas, Andréa da Veiga Pereira.

Para o presidente da Daiichi Sankyo Brasil, Marcelo Gonçalves, a iniciativa reforça o comprometimento da companhia farmacêutica com a sociedade. “No ano em que são comemorados 60 anos no Brasil, a Daiichi Sankyo tem orgulho de liderar uma iniciativa como essa, que visa a detecção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, para mulheres da região amazônica. Com isso, a Daiichi Sankyo Brasil renova seu compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável da sociedade”, salienta Gonçalves.

Mulheres Amigas

Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma Organização da Sociedade Civil (Oscip) e entidade promotora dos direitos humanos que atua em todo Brasil pela queda da mortalidade por câncer de mama entre a população em situação de vulnerabilidade social.

Dentre suas ações, já doou 23 mamógrafos para hospitais públicos e filantrópicos, promoveu mais de 33 mil horas de capacitação para profissionais de saúde e viabilizou mais de um milhão de mamografias em todo o Brasil. Mais informações podem ser acessadas no site: www.americasamigas.org.br

Daiichi Sankyo

A Daiichi Sankyo, companhia farmacêutica global com origem corporativa no Japão, dedica-se à criação e fornecimento de produtos farmacêuticos e serviços em 27 países para suprir as diversas necessidades médicas, tanto em mercados desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

Com mais de 16 mil colaboradores ao redor do mundo e mais de 100 anos de expertise científica, a companhia baseia-se em um rico legado de inovação e um pipeline robusto de novos medicamentos promissores para ajudar os pacientes. Enquanto mantém seu portfólio de produtos farmacêuticos nas áreas cardiovascular, psiquiatria, hipertensão, gastroenterologia, ortopedia, inflamação e dor; o grupo está engajado no desenvolvimento de terapias inovadoras nas áreas metabólicas, cardiovasculares e em oncologia. Mais informações sobre a empresa também podem ser conferidas em www.daiichisankyo.com.br.

Com informações da Semsa