Mulheres são maioria no crédito emergencial da Afeam

O número de mulheres que estão se tornando donas do próprio negócio, gerando empregos e renda, cresce a cada ano no Amazonas. Nesta sexta-feira (19/11), quando se celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) aponta que o protagonismo feminino na economia vive um momento importante no estado. Exemplo disso é o crédito emergencial da Agência, que atendeu mais de 11 mil mulheres com diversas iniciativas empreendedoras desde o início da pandemia, em 2020.

As empreendedoras compõem uma importante parcela das mais de 19 mil operações contratadas pela Afeam por meio do crédito emergencial. Desse total, as iniciativas de empreendedoras mulheres correspondem a 11.399 operações de crédito, sendo 9.194 delas no interior e 2.205 na capital. O número representa a inserção das mulheres nos negócios, trazendo uma perspectiva mais diversa, inclusiva e inovadora.

Entre essas mulheres está Cecília Pinheiro, cliente especial que possui uma franquia de lavanderia em Manaus. A empreendedora assinala que o crédito da Afeam foi o fôlego que faltava para concluir o projeto, parado por conta da pandemia.

“Não tenho como demonstrar minha gratidão à Afeam pela grande parceria nos meus negócios. Com a última operação de crédito, mesmo durante a pandemia, consegui manter uma loja e finalizar outra unidade da minha franquia. Agradeço muito porque minha empresa não fechou”, disse ela.

Para o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o empreendedorismo feminino é importante não só para aquelas que decidem criar um negócio, como também ajuda a transformar as empresas e a realidade de diversas pessoas ao seu redor.

“A Afeam acredita que fomentar atividades lideradas por mulheres garante novas visões de mercado e as inspira a serem independentes financeiramente, além de dar um importante incremento à renda familiar”, disse.

De acordo com o balanço das aplicações do crédito emergencial da Afeam, foram mais de R$ 65,7 milhões aplicados. A maioria das empreendedoras beneficiadas atua no segmento de comércio em geral, e o interior representa em média 60% desse montante.