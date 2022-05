Mulheres e desafios de conciliar maternidade com liderança do próprio negócio

Entre a maternidade e a liderança dos seus próprios negócios, essas mulheres contam a sua trajetória sobre profissional

Conciliar uma carreira profissional e as responsabilidades da maternidade não é uma tarefa nada fácil. Para muitas mulheres, se tornar empreendedora é uma forma de conseguir manter sua vida profissional e maternidade, além de poder, vencer o preceito com mães no mercado de trabalho. Conheça a história de mães inspiradoras, que decidiram se arriscar no empreendedorismo.

Giuliana Marques

Surpreendida por uma gravidez não planejada, Giuliana Marques, que estava abrindo na época uma unidade da Park Education, rede especializada em educação bilíngue, criatividade e soft skills, precisou acelerar os processos operacionais para que a unidade já estivesse rodando antes do nascimento do filho. “Foi como se eu estivesse me preparando para ter dois bebês. Tinha uma carreira empreendedora anterior e estava para iniciar uma nova etapa, abrindo minha primeira franquia”, conta. Giuliana trabalhou até dois dias antes do parto e retornou ao serviço 15 dias depois. “Uma das salas virou meu local de amamentação e de apoio, meus funcionários me ajudaram muito, viramos uma grande família”, relata. Hoje com sete anos, o filho continua acompanhando de perto a rotina da mãe. “Ele participa como aluno, contribui nas celebrações e principalmente no feedback sincero sobre a estrutura”. Para as mulheres que têm medo da maternidade e do empreendedorismo, Giuliana reforça: “realmente é bem difícil, mas as melhores coisas na vida são aquelas mais difíceis de conquistar”.

Hérica Gusmão

Já com Hérica Gusmão, foi diferente. Assim que retornou da licença maternidade, foi demitida. Com um novo plano e a vontade de empreender, escolheu uma franquia que lhe desse liberdade. Assim, optou pela PremiaPão, rede especializada em publicidade em sacos de pão. “Fiquei pensando como seria voltar a trabalhar na minha área e com grandes chances de dar plantão, optei por algo que entendi que seria melhor para mim e para minha família. Foi quando eu conheci a franquia e vi que se adequava perfeitamente às minhas expectativas: consigo acompanhar de perto o desenvolvimento da minha filha que tem 1 ano e 1 mês.”

Carina Soares de Oliveira

Já Carina Soares de Oliveira, franqueada da Sofá Novo de Novo e mãe de duas crianças, entrou para a rede durante a pandemia com intuito de ter flexibilidade para poder ficar mais tempo com a família, um processo que ensinou bastante a ela. “Aprendi a me posicionar mais e hoje não me culpo e nem me cobro. Tenho tempo de qualidade com meus filhos, separei duas horas só para brincar com eles e é gratificante ver os benefícios na vida deles, como menos ansiedade e com mais foco na escola”. A mãe também conta que os pequenos adoram ajudar e já pensam em empreender. “Eles levam meus cartões de visita para o colégio, falam para as pessoas sobre meu trabalho e o meu primogênito faz aulas de robótica e programação de jogos e já tem como foco ter o próprio negócio no ramo da agricultura, construindo um robô”.

Ana Luiza Almeida

O nascimento de Manuela foi muito desejado pela enfermeira Ana Luiza Almeida. A bebê arco-íris, que chega após a perda de outro filho, chegou em plena pandemia e mudou completamente a vida da profissional que trabalhava no maior hospital de São Paulo. “A função demandava uma grande disponibilidade de tempo e ainda durante a gestação avaliei que não faria sentido voltar em meio à crise pandêmica depois de buscar tanto ser mãe”, explica. Assim, passou a pesquisar modelos de negócio que não pararam de funcionar durante o isolamento social e encontrou a rede de lavanderias self-service, Lavô. Após um ano dedicado à filha, o negócio foi inaugurado e, hoje, Ana Luiza, consegue prestar um serviço de qualidade aos clientes e ter tempo para fazer as refeições junto à filha, colocar para dormir, e estar presente no desenvolvimento da pequena que em breve completará 2 anos.

Rachel Melo

Por sua vez, a advogada Rachel Melo é empreendedora há 22 anos, quando, junto com a mãe e a irmã, abriram a primeira unidade do Pello Menos, rede pioneira em depilação indolor no Brasil. A ideia veio da mãe, Antônia Melo, que até hoje se dedica na gestão de uma das três unidades que possuem. Hoje, com dois filhos, Rachel administra a unidade em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e divide seu tempo entre o negócio e a maternidade. “Eles cresceram vendo a correria e a minha dedicação ao trabalho e o meu papel de mãe, por isso sabem o quanto é difícil e desafiador. Hoje vejo meus filhos independentes, tolerantes e conscientes da importância do papel de cada um dentro do seio familiar.”

Silvia Sales

A terapeuta ocupacional, Silvia Sales, decidiu investir na franquia Home Angels, rede especializada em cuidadores de pessoas supervisionadas, quando a avó foi diagnosticada com Alzheimer. Da ideia que surgiu de um problema familiar, tornou a solução, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Quando ficou grávida, Silvia ficou insegura de como iria conciliar o trabalho com a maternidade, uma preocupação que se mostrou sem fundamento. “Foi bem diferente do que eu pudesse imaginar. Hoje eu tenho mais tempo para a minha família e para mim. Eu tenho mais tempo para pegá-lo na escola, fazer a lição de casa e brincar. Ter a franquia me proporcionou mais tempo de qualidade com meu filho.”

Patrícia Sprada

Após ser desligada da empresa que trabalhava, com mais de 20 anos dedicados à educação, Patrícia Sprada, CEO do EcoCão Espaço Pet, entrou no mundo do empreendedorismo. A ideia de criar um espaço dedicado para o bem-estar de pets nasceu depois de perceber o incômodo dos próprios cachorros ao irem tomar banho no pet shop. Desde 2017, a experiência de trabalhar por conta própria fez com que Patrícia tivesse que conciliar a rotina familiar com os filhos, que hoje têm 28 e 23 anos, e o sonho de empreender. Além disso, Sprada divide suas vivências profissionais com a sua filha, que trabalha também na operação da franquia. “Às vezes, precisamos fazer um exercício para poder gerenciar essa rotina. Ser mãe já é um grande desafio, ser mãe e empreendedora é um desafio dobrado”, conta.

Com informações do IG