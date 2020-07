Mulher tem parasita com mais de 4 cm na amígdala após comer sashimi

Os médicos do Hospital St Luke’s International, no Japão, removeram um parasita com mais de 4 centímetros alojado numa das amígdalas de uma mulher de 25 anos, que se queixava de dor e irritação na garganta, depois de ter comido sashimi.

O caso foi descrito no jornal de medicina American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Os médicos escrevem que o parasita ainda estava vivo no momento da remoção da amígdala esquerda da paciente, ressaltando que os seus “sintomas melhoraram rapidamente” após o procedimento.

O verme foi identificado como um dos vários tipos de parasita que podem infectar as pessoas que comem carne ou peixe cru.

A paciente tinha comido sashimi cinco dias antes da remoção do parasita.

A publicação médica, citada pelo Guardian, descreve que o parasita é uma larva de quarto grau, sendo que a infecção da paciente foi causada pela larva de terceiro grau, que estaria presente no peixe cru.

Os médicos esclarecem que este tipo de casos tem sido mais comum em todo o mundo por causa da popularização do sushi e do sashimi. O mesmo tipo de infecção pode, porém, ser causado por carne crua ou mal cozida.

POR NAOM