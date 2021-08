Mulher tem as duas pernas quebradas ao ser atropelada por ex-namorado

Um rapaz foi preso suspeito de atropelar propositadamente a ex-namorada em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. Uma câmera de segurança registrou quando a mulher foi perseguida e atingida pelo homem, que estava em uma moto. A vítima teve as duas pernas quebradas.

O caso aconteceu nessa terça-feira (24). A vítima, Aline Rodrigues, está internada em no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Em vídeo gravado no hospital para a TV Anhanguera, ela contou que teve uma das pernas fraturada em três lugares e a outra, em dois. “Estou sentindo muita dor. Fiz a primeira cirurgia e vou ter que fazer outras. Também estou usando ferros e chapas”, disse ela.

Pelas imagens é possível ver quando a vítima, que estava na calçada, sai correndo ao perceber a aproximação do motociclista, que a atropela. Ao levantar o veículo, o jovem é abordado por um motorista que já sai do carro com a arma em punho.

O homem que realiza a abordagem é um policial que passava pelo local e rendeu o rapaz. Populares ajudaram a vítima até a chegada do socorro.

Fim do relacionamento

De acordo com a delegada responsável pela investigação do caso, Luiza Veneranda, o atropelamento foi motivado pelo fato do jovem não aceitar o fim do relacionamento. “Eles viveram uma união estável por um ano e meio e ela havia terminado o relacionamento há uma semana”, disse ela.

Segundo a investigadora, o suspeito já tinha ido até o local de trabalho de Aline e feito ameaças, inclusive de morte. “Ele disse que se ela não voltasse, a mataria a facadas e se mataria. A mulher, com medo, saiu correndo do trabalho, ocasião em que ele subiu na moto, a perseguiu e atropelou”, completou a delegada.

O rapaz deve responder por tentativa de feminicídio. (METRÓPOLES)