Mulher sob efeito de drogas destrói o SPA da Zona Sul

MANAUS – Na tarde desta terça-feira (3), por volta das 15h, uma mulher de 30 anos de nome não divulgado pela polícia foi presa por quebrar as portas do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul de Manaus, situado na rua Bento José Lima, no bairro Colônia Oliveira Machado.

Segundo Jamila Martins que é funcionária administrativa da unidade hospitalar, a mulher chegou procurando atendimento médico e foi conduzida até a sala de curativos. Ela estava visivelmente alterada e possivelmente sob efeitos de entorpecentes.

A funcionária contou que a mulher negou receber atendimento e saiu para a recepção transtornada onde começou a quebrar a porta da unidade hospitalar. As pessoas que estavam no local aguardando atendimento ficaram apavoradas e tentaram conter a mulher que chegou a levar algumas “capacetadas”, na tentativa de que ela cessasse os atos de vandalismo.

“De vez em quando somos surpreendidos por pessoas com atos inesperados. Lidamos constantemente com usuários de drogas que ficam na área da Feira da Panair que fica bem próximo ao SPA”, destacou a funcionária.

Posteriormente, a mulher saiu e uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência.

O cabo Maxwell Silva da 2ª Cicom informou que a mulher foi presa em um bar nas proximidades da unidade hospitalar onde já estava se metendo em uma outra confusão.

Após receber atendimento no SPA da Zona Sul devido a um corte na mão, a mulher foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. Ela deverá responder por danos ao patrimônio público.

