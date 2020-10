Mulher sem máscara cospe em passageiro e acaba jogada para fora de ônibus

Uma mulher foi empurrada para fora do ônibus, em Vancouver, no Canadá, depois de dar uma cusparada no rosto de outro passageiro, segundo informou a rede de TV local CTV News. A polícia investiga o caso.

Nas imagens, divulgadas em redes sociais, uma mulher —que não teve a identidade revelada— aparece em pé e sem máscara de proteção facial. Em seguida, ela se vira e dá uma cusparada no rosto de outro passageiro que estava próximo. Ele, então, se levanta e a empurra com força para fora do veículo.

Segundo a imprensa local, o desentendimento entre os dois teria ocorrido devido ao não uso da máscara, que é obrigatório no transporte público de Vancouver.

A polícia canadense disse que só ficou sabendo do incidente depois que o vídeo foi publicado na rede social TikTok. “Nós estamos tentando entrar em contato com a pessoa que postou o vídeo num esforço para reunir informações adicionais”, afirmou o sargento Clint. Hampton em entrevista à rede de TV CTV News.

Hampton disse ainda que, se a mulher for identificada, ela pode ser acusada por agressão.

[UOL]