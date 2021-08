Mulher se recupera da Covid-19 e depois encontra marido morto em casa

Uma mulher norte-americana passou mais de uma semana no hospital, na Flórida, se recuperando da Covid-19. Quando chegou em casa, depois de lhe ser dada alta, encontrou o marido sem vida, na residência de ambos. Nenhum dos dois estava vacinado, escreve o Washington Post.

Ron Steadman, de 55 anos de idade, testou positivo para o novo coronavírus ainda antes da mulher, Lisa, e foi recebido e medicado numa clínica, porque o seu estado não era grave, de acordo com a mulher.

Lisa, de 58 anos de idade, foi infectada pouco depois e, com dificuldades em respirar, teve que ser internada no Hospital Winter Haven, em Polk County. “Pensei que fosse morrer. Não conseguia respirar. Não parava de vomitar. Era como se não tivesse ossos no corpo”, disse a mulher.

Porém, a pior experiência da sua vida ocorreria ao chegar a casa, depois de lhe ser dada alta, a 18 de agosto. O marido, Ron, estava sem vida na cama, no quatro do casal.

Inicialmente, quando foi diagnosticado, o seu caso não parecia grave. “Ele nem estava com dificuldades. Era como se tivesse uma constipação”, disse Lisa, que ao chegar à residência encontrou os cães sem comer nem beber há dias.

O médico da família disse à norte-americana que o marido tinha morrido por causa de complicações geradas pela Covid-19.

“Não consigo tirar esta imagem da minha cabeça. Gostava de não o ter encontrado assim”, lamentou Lisa, admitindo que nenhum dos dois tomou a vacina por medo. “Ambos sentíamos que ainda não tinha sido testada o suficiente. Agora, depois de ter estado no hospital e de ter falado com o meu médico, irei tomá-la em setembro”.