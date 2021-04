Mulher mata ex-namorada com tiro na cabeça

A polícia de Nova York está investigando a morte de Nichelle Thomas, de 51 anos. A principal suspeita do crime ocorrido na quarta-feira (21), em plena luz do dia, é a ex-namorada da vítima Latisha Bell, de 38 anos. As informações são do jornal New York Post.

Imagens de câmeras de vigilância no Brooklyn flagraram o momento em que Latisha corre em direção a Nichelle e dispara contra a cabeça dela. A atiradora foge em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Horas após o crime, Latisha se apresentou na 78ª delegacia acompanhada de um advogado.

A motivação do crime ainda não foi divulgada. De acordo com a polícia, o caso está em investigação. Latisha deve responder por assassinato e porte criminoso de arma.