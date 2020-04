Mulher empurra repórter ao vivo e hostiliza Rede Globo

No SPTV primeira edição desta sexta-feira, a Globo fazia uma transmissão em frente a um hospital quando o repórter foi interrompido de forma abrupta e bem inusitada. Uma mulher que passava no local, pulou em cima de Renato Peters e arrancou o microfone de suas mãos gritando: ‘A TV Globo é um lixo!’.

Imediatamente a transmissão foi interrompida e voltaram ao vivo do estúdio, onde o apresentador César Tralli pediu desculpas pelo ocorrido ao público.

A construção da narrativa feita por Jair Bolsonaro contra a imprensa dá a impressão para as pessoas de que elas tem o direito de impedir o trabalho e agredir os profissionais. É isso que se vê no ataque que o Renato Peters sofreu hoje no #SPTV1.

Onde isso vai parar? pic.twitter.com/lsnVGAbIoF

— William De Lucca (@delucca) April 10, 2020